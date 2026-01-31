У мережу просочилися офіційні рендери та повні характеристики Samsung Galaxy S26

Презентація всіх трьох Galaxy – S26, S26 Plus і S26 Ultra – очікується в наступному місяці.

Видання Android Headlines опублікувало офіційні рендери майбутніх флагманських телефонів Samsung Galaxy S26, а також інформацію про їх основні характеристики.

Galaxy S26 Plus зовні буде нагадувати Galaxy S25. У такому ж дизайні вийде і базовий Galaxy S26. Обидва пристрої отримали плоску задню панель та плоскі бічні грані. Потрійний модуль камер розташувався на виступаючому острівці в лівому верхньому куті, через що телефони будуть дещо нестійкими на рівних поверхнях.

За даними джерел, S26 стане помітно легшим за попередника – його вага становитиме 137 г проти 162 г у S25, при тій же товщині корпусу (7,2 мм). При цьому смартфон трохи підросте: діагональ екрана збільшиться з 6,2 до 6,3 дюйма, що зробить корпус вищим і ширшим. Разом з тим очікується збільшення місткості акумулятора з 4000 до 4300 мАг.

Обидві моделі, як повідомляється, отримають мінімум 256 ГБ вбудованої пам'яті, а також будуть використовувати різні чипсети залежно від регіону – Exynos 2600 і Snapdragon 8 Elite Gen 5. Камери в обох версіях включають основну 50 МП, ширококутну 12 МП і телеоб'єктив 10 МП, спереду встановлена 12 МП селфі-камера.

Дизайн Galaxy S26 Ultra теж не сильно зміниться. Корпус стане трохи тоншим, кути – більш закругленими, а блок камер отримає невеликий острівець, на якому будуть розміщуватися три модулі.

Інформація про технічні характеристики:

Очікувані габарити: 163,6 x 78,1 x 7,9 (12,4 мм з виступом камери), 214 грамів.

Dynamic AMOLED-дисплей на 6,9" з використанням нових панелей OLED M14.

Той самий акумулятор на 5000 мАг, що і раніше.

Підтримка швидкої зарядки на 60 Вт і бездротової зарядки на 25 Вт.

Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

12/16 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач 256/512 ГБ/1 ТБ.

Основний модуль 200 Мп, ультраширококутний 50 Мп, телеоб'єктив 10 Мп і перископічний телеоб'єктив на 50 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мп.

Прем'єра серії Samsung Galaxy S26 очікується 25 лютого – на місяць пізніше, ніж зазвичай. Перші поставки почнуться 11 березня.

Раніше в мережу просочилися європейські ціни на смартфони Samsung Galaxy S26. І якщо інформація вірна, то всі моделі, крім Ultra, помітно подорожчають.

