Samsung Galaxy S26 Ultra отримає екран, який позбавить від захисних плівок і скла

Іншим нововведенням має стати захист від підглядання.

Galaxy S26 Ultra, ймовірно, зробить серйозний ривок у якості екрану. За інформацією Ice Universe, Samsung тестує нове покоління Gorilla Glass, яке позбавить користувачів від необхідності клеїти плівки та захисне скло.

Нове скло об'єднає вдосконалене антиблікове покриття і технологію CoE з відмовою від поляризатора. Таке поєднання дозволить підвищити яскравість дисплея і помітно знизити кількість відбитків, одночасно збільшивши загальну міцність екрана.

Крім того, нове скло стане основою для технології Privacy Display, яка блокує зображення під певними кутами. Вона фактично замінить антишпигунські плівки, обмежуючи кути огляду екрана для тих, хто дивиться на нього збоку.

Інсайдери також стверджують, що S26 Ultra отримає OLED-матрицю M14 – вона прийде на зміну M13, яка використовується в S24 і S25. Яскравість зросте, а енергоспоживання – зменшиться.

Презентація флагманської серії Galaxy S26 запланована на 26 лютого. Раніше стало відомо, в яких кольорах вийдуть нові смартфони. Цього разу компанія підготувала більш незвичайні кольори.

