Відслужили своє: Samsung припиняє підтримку своїх популярних смартфонів

Січневий патч безпеки став останнім для моделей S21, S21+ і S21 Ultra.

Samsung офіційно завершила програмну підтримку популярної лінійки Galaxy S21 – січневий патч безпеки став останнім для моделей S21, S21+ і S21 Ultra. Підтримка Galaxy S21 FE поки триває.

Зараз корейський бренд надає для флагманських Galaxy до семи років оновлень Android, але на час виходу лінійки Galaxy S21 діяла інша політика – обіцяли підтримку ПЗ протягом п'яти років. І ось цей термін закінчився.

Власники смартфонів Galaxy S21, S21+ і S21 Ultra зможуть і далі ними користуватися, але пристрої не будуть захищені від нових загроз. У зв'язку з цим варто задуматися про перехід на якийсь сучасний аналог, в кінці лютого Samsung випустить серію Galaxy S26, і, за словами експертів, це ідеальний момент, щоб оновитися.

Крім того, Samsung перевела Galaxy S22, S22+ і S22 Ultra на щоквартальний графік оновлень безпеки. Попереду залишився реліз One UI 8.5 і кілька оновлень безпеки, після чого офіційна підтримка пристрою буде припинена.

У жовтні Samsung припинила підтримку 4 смартфонів, включаючи Galaxy A03s – ця модель була справжнім хітом у 2021-2022 роках, завоювавши популярність завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості.

Прем'єра серії Samsung Galaxy S26 очікується 25 лютого – на місяць пізніше, ніж зазвичай. Перші поставки почнуться 11 березня.

Раніше в мережу просочилися європейські ціни на смартфони Samsung Galaxy S26. І якщо інформація вірна, то всі моделі, крім Ultra, помітно подорожчають.

