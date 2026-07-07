Інсайдер показав новий дизайн iPhone 18 у стилі Pro-моделей (фото)

За чутками, вихід смартфона затримається до весни 2027 року.

В інтернеті з'явилися нові зображення iPhone 18 у оновленому дизайні – ними поділився інсайдер Majin Bu. Наразі це одні з найкращих за якістю витоків нового дизайну базового смартфона Apple.

Якщо витік підтвердиться, то новинка вийде в такому ж дизайні, як iPhone 17/18 Pro. Задня панель буде виконана з алюмінію та скла, а зверху розташується цілісна конструкція з візуально оновленим "плато" камер.

Судячи з фото, відрізнятися новинка від Pro-моделей буде однією камерою: в iPhone 18 Pro їх три, а в "базовій" версії – дві.

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На інших знімках iPhone 18 порівнюється з актуальним iPhone 17.

Головний Apple-інсайдер Марк Гурман підтвердив чутки, що iPhone 18 цього року не вийде. На вересневій презентації компанія покаже iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone. Базовий iPhone 18 очікується навесні 2027 року разом з iPhone 18e та iPhone Air 2.

Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, який став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку: його місце займе новий бордовий колір "Темна вишня".

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