Дизайн та характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra розсекретили задовго до анонсу

Якщо інформація правдива, то Samsung відмовиться від звичного вертикального розташування камер на користь горизонтальної панелі.

Мережевий інсайдер з ніком @saaaanjjjuuu опублікував у Twitter ключові характеристики майбутнього флагмана Samsung, який зараз знаходиться на стадії активної розробки. Йдеться про Galaxy S27 Ultra.

Характеристики дисплея не зміняться – це буде 6,9"-дюймова панель M16 із роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 120 Гц. Функцію Privacy Display, яка вперше з'явилася в Galaxy S26 Ultra, збережуть.

Основна камера отримає 1/1,3-дюймовий сенсор HP6 LOFIC на 200 мегапікселів з регульованою діафрагмою. Також буде 50-мегапіксельний надширококутний модуль і перископічний телеоб'єктив 50 Мп з 5-кратним оптичним зумом без втрати якості. Фронтальна камера – 12 Мп.

Інсайдер підтвердив ранні чутки, що Samsung відмовиться від четвертого датчика, який вважається найслабшою ланкою системи, і перейде на оновлений горизонтальний блок камер.

За продуктивність відповідатиме процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy, який доповнить набір нових стандартів пам'яті LPDDR6 та накопичувача UFS 5.0. Очікується й акумулятор ємністю 5200-5800 мАг. Потужність зарядки – 60 Вт по дроту і 25 Вт бездротово (Qi2).

Серед інших особливостей – новий стилус S-Pen, захист від пилу та води за стандартом IP68 та алюмінієва рамка.

Презентація лінійки Samsung S27 очікується на початку 2027 року. Раніше з'явилися чутки, що модель S27 Ultra може отримати технологію розпізнавання облич, яка перевершує Face ID. Вона нібито зможе впізнавати власника навіть у масці або сонцезахисних окулярах.

А ще в серії Samsung Galaxy S27 може з'явитися нова модель Pro – це буде копія Ultra, але без фірмового стилуса S Pen.

