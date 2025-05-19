Пристрій отримав двошаровий 18-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3,3К.

Huawei провела в Китаї велику презентацію пристроїв на HarmonyOS, де головним анонсом став ноутбук із гнучким екраном MateBook Fold Ultimate Design. Виробник називає новинку "першим у світі ПК із розкладним екраном високої роздільної здатності".

У повністю відкритому стані вага девайса становить 1,16 кг, а товщина – 7,3 мм. У Huawei кажуть, що використали перший у світі двошаровий OLED-екран на 18 дюймів з роздільною здатністю 3,3К, технологією адаптивної частоти кадрів LTPO і найнижчим споживанням енергії.

Однією з ключових особливостей став шарнір довжиною 285 мм – найбільший в індустрії. За словами компанії, екран зберігає стабільність навіть під кутом 150°. У розкладеному вигляді ноутбук можна поставити на стіл за допомогою вбудованої відкидної ніжки.

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Екран займає 92% площі передньої панелі. У розкладеному вигляді він має співвідношення сторін 4:3, у складеному – 3:2 та працює як 13-дюймовий дисплей. Система охолодження складається зі здвоєних алюмінієвих вентиляторів з алмазного алюмінію та ультратонкого антигравітаційного радіатора VC.

MateBook Fold використовує систему HarmonyOS 5 і може синхронізуватися з іншими пристроями Huawei. Також ноутбук оснащений процесором Kirin X9032, 32 ГБ ОЗП і SSD-накопичувачем на 1 або 2 ТБ, фронтальною камерою 8 МП і акумулятором місткістю 74,69 Втч. Ще є шість динаміків і чотири мікрофони.

У комплекті з пристроєм йде фірмова клавіатура, зарядка на 140 Вт і два чохли. У Китаї Huawei MateBook Fold коштує від 23 999 юанів, $3300 (~140 000 грн).

Як відомо, у Китаї роблять велику ставку на незалежність своїх ОС. Слідом за Huawei Xiaomi розробляє операційну систему HyperOS 3 без сервісів Google. Аналогічна прошивка може вийти для девайсів OnePlus, Oppo і Vivo.

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