Huawei готує смартфон у принципово новому форм-факторі: яким він буде (фото)

На відміну від звичних розкладачок, цей пристрій складається зверху вниз, завдяки чому його можна носити в кишені.

Компанія Huawei отримала патент на новий складаний телефон, який може стати одним із найбільш незвичайних пристроїв на ринку. Виробник розглядає концепцію вертикального трифолда з трьома секціями екрана, пише Android Headlines.

На відміну від звичних "книжок", які розкладаються по горизонталі і перетворюються на планшет, нова розробка передбачає витягнутий форм-фактор. Дисплей складається двічі, зменшуючи гаджет до розміру, який можна носити в кишені.

За описом патенту, така конструкція використовує два шарніри і три частини корпусу. Такий підхід може дозволити збільшити робочу площу дисплея без істотного зростання ширини. За задумом, у розкладеному стані гаджет перетворюється на витягнутий смартфон з тонким корпусом.

Відео дня

Патент також розкриває деталі внутрішньої конструкції пристрою. У ньому описується гнучкий екран, система внутрішніх рамок і спеціальні захисні шари. Окрему увагу приділено антенам і компонентам зв'язку, щоб забезпечити стабільний прийом сигналу навіть у такому складному складаному корпусі.

Поки що невідомо, чи планує Huawei перетворити цю ідею на комерційний продукт. Патенти часто використовуються для захисту перспективних розробок і далеко не завжди доходять до стадії масового виробництва. Проте виробник вже має досвід створення незвичайних складаних пристроїв – саме Huawei першою випустила на ринок серійний трифолд-смартфон Mate XT.

Раніше повідомлялося, що Apple перенесла вихід свого складаного iPhone через труднощі у виробництві. Якщо спочатку очікувалося, що пристрій вийде разом із серією iPhone 18 Pro восени 2026 року, то тепер компанія, ймовірно, запустить його у 2027-му.

Унікальний смартфон LG з висувним екраном вперше показали на відео. Пристрій майже дійшов до комерційного запуску ще в 2021 році, але після виходу LG з ринку смартфонів проєкт було закрито.

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