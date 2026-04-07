Унікальний смартфон LG із висувним дисплеєм вперше показали на відео

Пристрій майже дійшов до комерційного запуску ще у 2021 році, але після виходу LG з ринку смартфонів проєкт було закрито.

У мережі з'явився детальний огляд LG Rollable – експериментального смартфона із розсувною конструкцією та гнучким OLED-екраном, який компанія LG готувала до випуску ще у 2011 році, але так і не довела до продажу. Про це пише Android Central.

Відео, опубліковане блогером JerryRigEverything, показує, наскільки складним і вражаючим був механізм розтягуваного дисплея. При звичайному використанні смартфон мав екран 5,5 дюйма, а при активації механізму він плавно збільшувався до 7,5 дюйма – без видимих згинів або складок.

Досягнуто це за рахунок складної конструкції всередині пристрою. Усередині LG Rollable встановлено пару моторизованих приводів із зубчастою передачею, які в поєднанні з пружинними важелями забезпечують синхронний і рівний рух висувної частини.

LG також продумала програмну частину. Механізм розтягуваного OLED-екрана автоматично змінює інтерфейс залежно від розміру екрану, а задня частина телефону використовується як додатковий дисплей для оповіщень і селфі.

Однак розбір також виявив серйозні проблеми конструкції. Внутрішній механізм виявився неймовірно складним і дорогим у виробництві, а відсутність захисту від води/пилу викликає питання щодо довговічності девайса в реальних умовах. Саме ці фактори, на думку експертів, могли стати причиною відмови від комерційного запуску.

Незважаючи на складну конструкцію, смартфон успішно пройшов повний розбір, а потім був зібраний назад і знову увімкнувся. Це свідчить про висое інженерне опрацювання пристрою.

В іншому характеристики LG відповідають флагманам свого часу: акумулятор 4500 мАг, 64-Мп основна камера з оптичною стабілізацією, 12-Мп надширококутний об'єктив, сканер відбитків на задній панелі та порт USB-C.

Корейський бренд LG припинив випускати смартфони ще в 2021 році, а в червні 2025 року припинив підтримку всіх раніше випущених пристроїв, тим самим остаточно поставивши хрест на мобільному бізнесі.

