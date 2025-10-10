Смартфон отримав першим в індустрії перископ-модуль із двома об'єктивами.

Журнал Time склав традиційний для кінця року список найкращих винаходів. До нього увійшло аж 300 пристроїв, технологій і інновацій, які роблять світ "кращим і цікавішим". Серед них знайшлося місце і смартфону Huawei.

Huawei Pura 80 Ultra став першим смартфоном, у якому використовується подвійна телеоб'єктивна камера з 3,7-кратним і 10-кратним оптичним зумом, яка перемикається. Перемикання між ними схоже на зміну об'єктивів на професійній камері зі змінною оптикою, але в Huawei все відбувається автоматично.

"Huawei Pura 80 Ultra втілює концепцію цифрової камери в смартфоні, перевизначаючи межі мобільної фотографії", – пише Time.

У рейтингу камерофонів DxOMark смартфон Huawei посідає перше місце. Зазначається, що він оснащений ідеальним поєднанням передових апаратних та інтелектуальних програмних можливостей – і перевершує всіх конкурентів у зйомці з використанням довгофокусних налаштувань.

Huawei Pura 80 Ultra вже доступний для покупки в Європі, однак ціни високі: від 1499 євро. Також смартфон може похвалитися топовими ШІ-функціями та 6,8-дюймовим екраном з піковою яскравістю 3000 ніт.

