Найочікуваніший iPhone не вийде у вересні й затримається до 2027 року: у чому причина

Також Apple планує перенести вихід iPhone 18 на початок 2027 року, де він з'явиться одночасно з iPhone 18e.

Південнокорейське видання Economic Daily поділилося планами Apple щодо виходу на ринок складаних смартфонів. Виробник робить велику ставку на розкладні пристрої, але змушений вкотре відкласти запуск через труднощі під час розробки.

Спочатку передбачалося, що перший складаний iPhone, який у витоках фігурує під назвою iPhone Ultra, вийде у вересні 2026 року, разом із лінійкою iPhone 18 Pro. Однак компанія зіткнулася з труднощами при розробці шарніра і запуск відклали на початок 2027 року. Серед проблем називали сторонні звуки при відкритті та закритті пристрою.

Пізніше з'явилися відомості про труднощі на етапі компонування друкованої плати. Оскільки в складаних пристроях цілих два екрани і компоненти необхідно укладати під дисплеєм, то і вимоги до точності там набагато вищі, ніж у звичайних смартфонів. І поки що інженери Apple не можуть досягти потрібних виробничих показників.

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При цьому не виключено, що Apple все ж покаже складаний iPhone у вересні 2026 року разом із iPhone 18 Pro , але повноцінні продажі почнуться лише у 2027 році. Такий поетапний запуск виглядає логічним на тлі перевантажених 2-нм виробничих ліній TSMC і дефіциту пам'яті.

За чутками, ціна iPhone Ultra стартуватиме з $2000, а за топову версію попросять $2200. Новинці також приписують OLED-панель Samsung M14, систему охолодження з випарною камерою і екран практично без видимої складки завдяки застосуванню ультратонкого скла й складної конструкції шарніра. При цьому замість Face ID смартфон отримає сканер відбитків Touch ID.

Тим часом до виходу iPhone 18 Pro і 18 Pro Max залишилося менше трьох місяців. Журналісти зібрали разом усі чутки і розповіли, чого чекати від преміальних iPhone цього року.

Стандартний iPhone 18, як повідомляється, вийде лише навесні 2027 року і погіршиться в характеристиках. Apple нібито планує використовувати дешевші чіпи, пам'ять і спрощені виробничі процеси. При цьому про зменшення вартості мова не йде.

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