iPhone 16 Pro: новий витік дає змогу оцінити розміри величезного модуля камери

Цього року очікуєтьсь крупне оновлення камер для преміальних моделей.

Хоч до виходу iPhone 16 Pro і Pro Max залишається більш як троє місяців, ми вже знаємо про основні нововведення і який вигляд вони матимуть. Тепер з'явилася можливість більш точно оцінити "прошки", оскільки в мережу потрапили їхні креслення.

Багатьох користувачів здивував дуже масивний блок камер. Камера iPhone 16 Pro і 16 Pro Max буде випирати ще сильніше, ніж у актуальних моделей. Через різні поліпшення Apple довелося зробити її товщою майже на 4 мм.

Передбачається, що це пов'язано з великим апгрейдом камери Pro-моделей iPhone 16. Обидві моделі вперше запропонують ультраширококутну камеру на 48 мегапікселів, яка дасть змогу захоплювати більше світла й отримувати якісніші знімки в умовах низької освітленості.

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Раніше стало відомо, що iPhone 16 Pro Max отримає рекордно вузьку рамку і найбільший екран в історії iPhone. Рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,15 мм, а на зміну 6,7-дюймовому екрану прийде 6,9-дюймовий. При цьому сам смартфон стане ширшим за попередників, також збільшиться вага.

Для порівняння, ширина рамки у дисплея iPhone 16 Pro складе 1,2 мм, а у нинішнього лідера Samsung Galaxy S24 Ultra цей показник дорівнює 1,5 мм. У дешевших iPhone 16 і 16 Plus рамки ще товщі, 2,0497 і 2,0599 мм відповідно.

Pro-моделі iPhone 16, крім рекордно тонких рамок і екранів, що виросли, також повинні отримати серйозний апгрейд камери, нову кнопку на корпусі для управління камерою і дисплей з підвищеною яскравістю і антибілковим покриттям. А мінімальна планка об'єму накопичувачів в iPhone Pro 16 становитиме 256 гігабайтів.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні, а вже завтра, 10 червня, Apple презентує iOS 18, в якій основна увага буде приділена функціям на базі ШІ. Щоправда, працюватимуть вони не на всіх iPhone.

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