Кінець епохи: до комплекту iPhone 16 не увійдуть наліпки / фото 9to5Mac

Компанія Apple відмовилася від своєї традиції, яку підтримувала не одне десятиліття – у коробках з iPhone 16 ви більше не знайдете фірмових наліпок. Їх можна буде попросити тільки в Apple Store під час купівлі смартфонів.

В Apple кажуть, що ухвалили таке рішення для зниження вуглецевого сліду та збереження екології планети. Apple навіть спеціально повідомила, що упаковка iPhone 16 і iPhone 16 Pro повністю виготовлена з волокнистих матеріалів, що наближає її до мети видалення всього пластику з коробок до наступного року.

Айфони не стали першими пристроями, що позбулися фірмових наклейок. До цього без наклейок також залишилися і власники Apple Vision Pro, нових iPad Pro і iPad Air.

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А тим часом ЗМІ згадують, як змінилася коробка з iPhone з 2007 року. У той час Apple клала в комплекті не тільки кабель, адаптер, навушники, а й док-станцію і навіть ганчірочку з мікрофібри. З релізом iPhone 12 компанія відмовилася від адаптера і гарнітури – після цього багато виробників смартфонів зробили те ж саме.

Коробка iPhone 15 Pro Max / фото Phone Arena
Коробка оригінальних iPhone / фото Tech Journeyman

Лінійка смартфонів iPhone 16 надійде в продаж вже 20 вересня. Кардинально пристрої не змінилися, але 16 Pro-моделі рекордно виросли в розмірах, Action Button тепер є не тільки в "прошок", а в усій лінійці, а швидкість заряджання дротом збільшилася до 45 Вт.

Водночас журналісти зазначають, що на момент виходу всі смартфони iPhone 16 будуть "сирими". Річ у тім, що низка дійсно крутих функцій, які показали на презентації, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі й зовсім лише у 2025 році.

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