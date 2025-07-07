Передбачається, що така візуальна зміна буде тільки у Pro-моделей.

Відомий інсайдер Маджин Бу продовжує ділитися витоками щодо осінньої лінійки iPhone. Цього разу на рендері показали iPhone 17 Pro/Pro Max в оновленому дизайні, виконані на основі останніх чуток.

Як уже було відомо з попередніх витоків, найпомітнішою зміною стане новий модуль камери, розтягнутий на всю ширину задньої панелі – це щось абсолютно нове для сімейства iPhone. Розташування об'єктивів не зміниться, а ось спалах і LiDAR "поїдуть" на правий край.

Через перероблений блок камер логотип Apple в iPhone 17 Pro/Pro Max змістять ближче до нижньої частини корпусу. Як пише Маджин Бу, з такою задньою кришкою нові айфони мають вийти впізнаванішими.

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Так може виглядати новий логотип Apple зі старим чохлом MagSafe:

Презентація всіх iPhone 17, включно з моделлю Pro, очікується у вересні. Інсайдери зібрали 17 помітних змін в iPhone (2025), які здатні утримати користувачів від купівлі старих моделей і дочекатися презентації восени.

Разом з iPhone 17 вийде публічна версія iOS 26, який стане найпомітнішим оновленням з часів iOS 7. Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Операційку можна поставити на iPhone 11 і новіші смартфони Apple.

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