Це нововведення зробить екран смартфонів більш стійким до подряпин і яскравого світла.

Ще до презентації iPhone 16 ходили чутки, що старші моделі iPhone 2025 року, iPhone 17 Pro і 17 Pro Max, отримають дисплей з ексклюзивним покриттям антивідблиску. Надійне джерело, яке поговорило з MacRumors, підтвердило цю інформацію.

Повідомляється, що Apple вже домоглася від постачальників старту масового виробництва поліпшеного покриття антивідблиску для нових флагманських iPhone. Але в iPhone 17 і iPhone 17 Air воно не буде використовуватися.

Актуальні моделі iPhone оснащені стійким до відбитків пальців олеофобним покриттям і Ceramic Shield, але Apple не зосередилася на антивідблисковому покритті для дисплеїв айфонів. Для Mac і iPad Pro компанія пропонує нанотекстуроване покриття.

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Подібний апгрейд дасть змогу екранам iPhone краще протистояти подряпинам, а за яскравого освітлення знижувати відображення до 75% і покращувати контрастність, як у випадку з топовими Samsung Galaxy. І це підтверджують живі фото-порівняння iPhone 16 Pro і Galaxy S25 Ultra.

Презентація нових iPhone відбудеться 9 або 10 вересня, пише Bloomberg. За чутками, 17 Pro-моделі також отримають перероблений Dynamic Island, 48-Мп телефотокамеру і 12 ГБ ОЗУ. А моделі Pro Max приписують рекордний акумулятор місткістю 5000 мАг.

Базова модель буде виділятися 6,3-дюймовим екраном з частотою 120 Гц і поліпшеною 24 Мп селфі-камерою. А iPhone 17 Air похвалиться рекордно тонким корпусом.

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