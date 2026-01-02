Названо найнадійніші та найненадійніші смартфони, які вийшли у 2025 році

Переможцями в різних номінаціях стали Fairphone 6, Google Pixel 10 Pro і iPhone 17 Pro.

Популярний ютубер JerryRigEverything, який професійно займається знищенням ґаджетів на камеру, підбив підсумки 2025 року на ринку смартфонів, виокремивши найбільш та найменш надійні пристрої.

Найбільш ремонтопридатним смартфоном блогер вибрав Fairphone 6. Це повністю модульний девайс, який можна розібрати вручну, замінивши дисплей, батарею, камери і навіть порт USB-C. Серед мейнстрім-моделей найкращими стали Google Pixel 10 Pro і Pro XL.

Антилідером за ремонтопридатністю став Oppo Find X8 Ultra. Компанія не продає запчастини кінцевим користувачам, через що самостійний ремонт смартфона фактично неможливий.

Найміцніший смартфон – Tank 3 Pro із захищеним за армійським стандартом корпусом, а серед звичайних флагманів переміг OnePlus 15 у кольорі Sandstorm із задньою панеллю зі скловолокна. Серед найменш міцних смартфонів згадується складаний Pixel Fold від Google. Його доволі легко зігнути та зламати.

Окремо JerryRigEverything виділив iPhone 17 Pro і 17 Pro Max. На його думку, професійні айфони 2025 року – найакуратніші моделі на ринку з погляду внутрішнього компонування.

Раніше найпопулярніший техноблогер у світі, MKBHD, назвав 10 найкращих смартфонів 2025 року. Переможців обирали в різних номінаціях, зокрема найкращий дизайн, камера та "ціна-якість". Базовий iPhone 17 переміг у головній номінації.

У 2025 році виробники почали масово встановлювати в свої смартфони кремній-вуглецеві батареїємністю7000 мАг і вище. У результаті автономність нових моделей сильно зросла - ці 10 смартфонів пропонують найкращий час роботи від батареї.

