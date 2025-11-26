Документ про заснування Apple з підписом Стіва Джобса виставлять на аукціон: його оцінюють у $4 мільйони

Сам аукціон відбудеться наступного року.

На початку 2026 року аукціонний дім Christie's у Нью-Йорку виставить на торги оригінальний тристорінковий договір про створення Apple, підписаний Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Роном Вейном.

Аукціонний дім розраховує отримати від $2 до $4 мільйонів - історичні папери, пов'язані з найбільшими технологічними компаніями, стабільно привертають колекціонерів та інвесторів, які охоче платять за такі артефакти.

До лота входять не лише основний партнерський договір, а й підписана через кілька днів угода про відмову Рона Вейна від своєї частки. За початковим розподілом Джобс і Возняк отримали по 45% компанії, Вейну дісталося 10%, але він практично одразу вийшов із проєкту за $800. Зараз ці 10% оцінювалися б приблизно в $400 мільярдів.

Аукціон призначено на 23 січня 2026 року. У 2011 році аналогічні документи пішли у Sotheby's за $1,59 мільйона, причому сама вартість договору без премії становила близько $1,35 мільйона.

Раніше ми розповідали, що в Bloomberg спростували інформацію про те, що Тім Кук має намір іти з посади директора Apple. Як каже Марк Гурман, Кук має намір керувати компанією щонайменше до 2028 року.

