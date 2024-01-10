Нейромережі здатні проводити аналітичні дослідження значно швидше за людину, і це веде до технологічного прориву.

Подальший прогрес у розвитку штучного інтелекту (ШІ) допоможе здійснити революцію у технологіях акумуляторних батарей, зробивши їх екологічно безпечнішими та ефективнішими. Таку думку висловлюють фахівці корпорації Microsoft, що теж займається розробкою власного ШІ, пише Independent.

Зазначається, що компанія задіяла штучний інтелект, аби він проаналізував понад 32 мільйона речовин, які могли б лягти в основу акумуляторів нового покоління. Зрештою кілька тисяч таких матеріалів нібито знайшлися. Їх продовжать тестувати.

Стверджується, що виготовлена з цих матеріалів батарея потребуватиме на 70% менше літію – дорогого і дуже недружнього до екології металу. Але в Microsoft наголошують, що перш за все – це великий прогрес саме для штучного інтелекту, який продемонстрував свою придатність для реальних науково-технічних проривів у надзвичано короткі строки.

Відео дня

Зазначається, що торік Microsoft випустила нову програму Azure Quantum Elements, призначену саме для наукових відкриттів за допомогою ШІ. Її вже використовують фармацевтичні компанії для тестування нових речовин.

Але у Microsoft заявили, що зосередили власне дослідження саме на акумуляторах, том що вони вкрай потрібні у сучасному повсякденному житті. Крім того, це важливо для розвитку таких перспективних технологій, як безпілотні автомобілі тощо.

"Розробка нових акумуляторів є неймовірно важливою глобальною проблемою. Синтез і тестування матеріалів за людськими методами є принципово обмеженим", – сказав Браян Абрахамсон, головний цифровий директор Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії.

Докладна стаття з описом роботи "Прискорення відкриття обчислювальних матеріалів за допомогою штучного інтелекту та хмарних високопродуктивних обчислень: від широкомасштабного скринінгу до експериментальної перевірки" опублікована на arXiv.

Інші матеріали про науково-технічні прориви

Як писав УНІАН, вчені вперше зробили наукове відкриття за допомогою так званих нейромереж. Дослідники штучного інтелекту намагалися зрозуміти, чи здатні так звані "великі мовні моделі" (чат-боти) на кшталт ChatGPT або Bard генерувати інформацію, яка виходить за межі людських знань. Тобто не просто переповідати вже відому інформацію, а робити власні висновки.

Також ми розповідали, що на борту Міжнародної космічної станції існує компактна лабораторія розміром з невеликий холодильник, яка виробляє найхолодніші речовини у Всесвіті. Саме там експеримент NASA створив екзотичний п'ятий стан матерії, який не зустрічається в природі.

Вас також можуть зацікавити новини: