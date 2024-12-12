Додатком року на iPhone став Kino, а грою року – AFK Jounrey.

Apple слідом за Google підбила підсумки року, що минає, обравши найкращі ігри та застосунки для своїх пристроїв: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro.

Apple пояснила свій вибір тим, що ці додатки "надихнули користувачів, допомогли досягти нових висот і краще цінувати моменти, проведені з близькими".

Додатки

Додаток року для iPhone - Kino;

Додаток року для iPad - Moises;

Додаток року для Mac - Adobe Lightroom;

Додаток року для Apple TV - F1 TV;

Додаток року для Apple Watch - Lumy.

Відео дня

Ігри

Крім цього, редакція App Store відзначила додатки, які справили позитивний культурний вплив:

Раніше в мережі завірусився застосунок, який перетворює будь-який предмет на набір LEGO. Користувачі можуть сканувати все що завгодно: від улюбленої іграшки до міської пам'ятки.

Перша презентація Apple відбудеться вже в березні. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, якій отримає найбільше оновлення серії в історії. Також варто чекати новий базовий iPad, iPad Air і MacBook Air.

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