Apple слідом за Google підбила підсумки року, що минає, обравши найкращі ігри та застосунки для своїх пристроїв: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro.
Apple пояснила свій вибір тим, що ці додатки "надихнули користувачів, допомогли досягти нових висот і краще цінувати моменти, проведені з близькими".
Додатки
- Додаток року для iPhone - Kino;
- Додаток року для iPad - Moises;
- Додаток року для Mac - Adobe Lightroom;
- Додаток року для Apple TV - F1 TV;
- Додаток року для Apple Watch - Lumy.
Ігри
- Гра року для iPhone - AFK Journey;
- Гра року для iPad - Squad Busters;
- Гра року для Mac - Thank Goodness You're Here!;
- Гра року для Apple TV - El Hijo;
- Гра року в Apple Arcade - Balatro;
Крім цього, редакція App Store відзначила додатки, які справили позитивний культурний вплив:
- DailyArt - програма №1 для вивчення історії мистецтва;
- Do You Really Want to Know 2 - гра, що імітує соціальні мережі людини з виявленим СНІДом;
- EF Hello - за допомогою ШІ формує індивідуальний план вивчення іноземних мов;
- NYT Games - щоденні міні-ігри для любителів головоломок;
- Oko - допомагає людям зі слабким зором безпечно пересуватися вулицями міста;
- The Wreck - гра, яка показує, як люди переживають кризи.
Раніше в мережі завірусився застосунок, який перетворює будь-який предмет на набір LEGO. Користувачі можуть сканувати все що завгодно: від улюбленої іграшки до міської пам'ятки.
Перша презентація Apple відбудеться вже в березні. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, якій отримає найбільше оновлення серії в історії. Також варто чекати новий базовий iPad, iPad Air і MacBook Air.