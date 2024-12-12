Apple виділила найкращі iOS-додатки та ігри 2024 року / фото Apple

Apple слідом за Google підбила підсумки року, що минає, обравши найкращі ігри та застосунки для своїх пристроїв: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro.

Apple пояснила свій вибір тим, що ці додатки "надихнули користувачів, допомогли досягти нових висот і краще цінувати моменти, проведені з близькими".

Додатки

  • Додаток року для iPhone - Kino;
  • Додаток року для iPad - Moises;
  • Додаток року для Mac - Adobe Lightroom;
  • Додаток року для Apple TV - F1 TV;
  • Додаток року для Apple Watch - Lumy.

Відео дня
Kino

Ігри

AFK Journey

Крім цього, редакція App Store відзначила додатки, які справили позитивний культурний вплив:

  • DailyArt - програма №1 для вивчення історії мистецтва;
  • Do You Really Want to Know 2 - гра, що імітує соціальні мережі людини з виявленим СНІДом;
  • EF Hello - за допомогою ШІ формує індивідуальний план вивчення іноземних мов;
  • NYT Games - щоденні міні-ігри для любителів головоломок;
  • Oko - допомагає людям зі слабким зором безпечно пересуватися вулицями міста;
  • The Wreck - гра, яка показує, як люди переживають кризи.

Раніше в мережі завірусився застосунок, який перетворює будь-який предмет на набір LEGO. Користувачі можуть сканувати все що завгодно: від улюбленої іграшки до міської пам'ятки.

Перша презентація Apple відбудеться вже в березні. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, якій отримає найбільше оновлення серії в історії. Також варто чекати новий базовий iPad, iPad Air і MacBook Air.

Вас також можуть зацікавити новини: