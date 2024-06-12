Відомий техноблогер назвав 5 найкращих смартфонів 2024 року під різний бюджет

До списку увійшли апарати OnePlus, Samsung та інших відомих виробників.

Відомий техноблогер під ніком SuperSaf з 2-мільйонним YouTube-каналом підбив проміжні підсумки 2024 року, вибравши 5 найкращих смартфонів просто зараз. Айфона у списку немає, оскільки він виходить тільки у вересні.

Оглядач не став розподіляти смартфони по місцях, а представив у довільному порядку від флагманів до бюджетників. Якщо ви не слідкуєте активно за ринком смартфонів, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Це топовий флагман, який оснащений усім необхідним для швидкої та комфортної роботи. Це прекрасний дисплей, одна з найкращих камер в принципі, процесор Snapdragon 8 Gen 3 і ШІ-функціонал. А отримувати оновлення пристрій буде аж до 2031 року.

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OnePlus 12. Ще один флагман, реліз якого залишився в тіні гучної прем'єри Galaxy S24 Ultra. Хоча він поки позбавлений новомодних ШІ-функцій, він теж пропонує передовий чип, круту камеру і яскравий дисплей. При цьому гаджет майже вдвічі дешевший за смартфон Samsung.

Honor Magic 6 Pro . Передовий апарат китайського бренду з крутою камерою і "максимальним" залізом. А ще він може похвалитися найвищою в сегменті частотою регулювання ШІМ з динамічним затемненням, що фактично робить його найбільш безпечним для очей телефоном.

Nothing Phone (2a). Цей "середняк" приваблює своїм дизайном і оригінальними рішеннями, а також дуже швидкою і плавною оболонкою Android. Загалом, за свій цінник (близько 350 доларів) це оптимальний апарат, але він безумовно не орієнтований на ігри.

Poco F6 . Чудовий варіант при обмеженому бюджеті, який за низкою показників перевершує актуальні айфони. У нього AMOLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 2400 ніт, а в комплекті йде швидка зарядка на 90 Вт.

Раніше УНІАН ділився десяткою смартфонів із найкращою автономністю у 2024 році. Серед них є дорогі флагмани, так і пристрої на Android дешевше 300 доларів.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", експерти обрали 8 найкращих компактів на ринку. Ці смартфони не тільки радують характеристиками, а й зручно сидять у руці.

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