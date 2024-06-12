Відомий техноблогер назвав 5 найкращих смартфонів 2024 року під різний бюджет

Відомий техноблогер під ніком SuperSaf з 2-мільйонним YouTube-каналом підбив проміжні підсумки 2024 року, вибравши 5 найкращих смартфонів просто зараз. Айфона у списку немає, оскільки він виходить тільки у вересні.
Оглядач не став розподіляти смартфони по місцях, а представив у довільному порядку від флагманів до бюджетників. Якщо ви не слідкуєте активно за ринком смартфонів, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.
- Samsung Galaxy S24 Ultra. Це топовий флагман, який оснащений усім необхідним для швидкої та комфортної роботи. Це прекрасний дисплей, одна з найкращих камер в принципі, процесор Snapdragon 8 Gen 3 і ШІ-функціонал. А отримувати оновлення пристрій буде аж до 2031 року.
- OnePlus 12. Ще один флагман, реліз якого залишився в тіні гучної прем'єри Galaxy S24 Ultra. Хоча він поки позбавлений новомодних ШІ-функцій, він теж пропонує передовий чип, круту камеру і яскравий дисплей. При цьому гаджет майже вдвічі дешевший за смартфон Samsung.
- Honor Magic 6 Pro. Передовий апарат китайського бренду з крутою камерою і "максимальним" залізом. А ще він може похвалитися найвищою в сегменті частотою регулювання ШІМ з динамічним затемненням, що фактично робить його найбільш безпечним для очей телефоном.
- Nothing Phone (2a). Цей "середняк" приваблює своїм дизайном і оригінальними рішеннями, а також дуже швидкою і плавною оболонкою Android. Загалом, за свій цінник (близько 350 доларів) це оптимальний апарат, але він безумовно не орієнтований на ігри.
- Poco F6. Чудовий варіант при обмеженому бюджеті, який за низкою показників перевершує актуальні айфони. У нього AMOLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 2400 ніт, а в комплекті йде швидка зарядка на 90 Вт.
Раніше УНІАН ділився десяткою смартфонів із найкращою автономністю у 2024 році. Серед них є дорогі флагмани, так і пристрої на Android дешевше 300 доларів.
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