Названо 10 головних смартфонів 2024 року: від бюджетних моделей до флагманів

Журналісти протестували всі головні новинки, випущені цього року, включно зі складними Android і останніми iPhone, і склали ультимативний топ.

Вибирати смартфон у 2024 році – завдання не з простих. З початку року ринок мобільних пристроїв встиг поповнитися низкою цікавих ґаджетів: від "бюджетників" зі збалансованим залізом до унікальних флагманів із топовими фотоможливостями.

Видання Tech Advisor згадало головні релізи року, що минає. Оглядачі не стали розкладати телефони по місцях, а просто вибрали найкращі моделі в різних категоріях.

Samsung Galaxy S24 Ultra – найкращий смартфон 2024 року. У нього є все, що потрібно навіть найвимогливішому користувачеві. Потужний чипсет, великий 120-герцовий екран з підтримкою стилуса, просунуті камери (основна на 200 Мп) і фірмові ШІ-функції, без яких сьогодні нікуди.

– найкращий смартфон 2024 року. У нього є все, що потрібно навіть найвимогливішому користувачеві. Потужний чипсет, великий 120-герцовий екран з підтримкою стилуса, просунуті камери (основна на 200 Мп) і фірмові ШІ-функції, без яких сьогодні нікуди. Xiaomi 14 Ultra – найкращі фото. Це перший камерофон, який може дійсно замінити "дзеркалку" для більшості користувачів, такою є якість і універсальність квадрокамери на 50+50+50+50+50 Мп, кожна з яких робить чудові фотографії практично в будь-якій ситуації.

– найкращі фото. Це перший камерофон, який може дійсно замінити "дзеркалку" для більшості користувачів, такою є якість і універсальність квадрокамери на 50+50+50+50+50 Мп, кожна з яких робить чудові фотографії практично в будь-якій ситуації. iPhone 16 Plus – найкращий iPhone. З лінійки iPhone 2024 року саме ця модель – оптимальний вибір за поєднанням розміру, вартості та характеристик, вважають у Tech Advisor. Екран не такий великий або вражаючий, як у Pro Max, і ви отримуєте звичайний чипсет A18, але для більшості людей цього буде цілком достатньо.

– найкращий iPhone. З лінійки iPhone 2024 року саме ця модель – оптимальний вибір за поєднанням розміру, вартості та характеристик, вважають у Tech Advisor. Екран не такий великий або вражаючий, як у Pro Max, і ви отримуєте звичайний чипсет A18, але для більшості людей цього буде цілком достатньо. iPhone 16 Pro Max – найкращий преміальний iPhone. З огляду на його розмір і вартість, він підійде не всім, втім, якщо вам потрібен ще кращий дисплей, ще кращий процесор, ще кращі камери і титановий корпус на додачу – то вибір очевидний.

– найкращий преміальний iPhone. З огляду на його розмір і вартість, він підійде не всім, втім, якщо вам потрібен ще кращий дисплей, ще кращий процесор, ще кращі камери і титановий корпус на додачу – то вибір очевидний. Pixel 9 Pro XL – альтернатива iPhone, Samsung і Xiaomi. Якщо жоден з перерахованих вище варіантів вам не підходить, то, найімовірніше, найкращим вибором буде топовий флагман від Google. Він пропонує унікальний дизайн, потужні камери, "найрозумніші" ШІ-функції та 7 років оновлень ПЗ.

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OnePlus Nord 4 – найкращий телефон 2024 року за ціною/якістю. Це апарат середнього класу з чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, екраном OLED на 120 Гц, чудовими камерами і шістьма роками підтримки ПЗ. А ще це перший за багато років смартфон із суцільнометалевим корпусом.

Motorola Razr 50 Ultra – найкращий складаний смартфон. Коли ви думаєте про розкладачки, випущені у 2024 році, першим на думку, ймовірно, спадає Galaxy Z Flip 6 від Samsung. Але хоча його теж варто розглянути, новинка від Motorola більшості людей підійде краще.

– найкращий складаний смартфон. Коли ви думаєте про розкладачки, випущені у 2024 році, першим на думку, ймовірно, спадає Galaxy Z Flip 6 від Samsung. Але хоча його теж варто розглянути, новинка від Motorola більшості людей підійде краще. OnePlus 12 – "чудовий універсал". Він дешевший за більшість флагманів, але при цьому пропонує все, що більшість людей шукають у смартфоні. За винятком ШІ функцій – їх тут взагалі немає. Якщо без ШІ ніяк, то як альтернативу можна розглянути Galaxy S24+

– "чудовий універсал". Він дешевший за більшість флагманів, але при цьому пропонує все, що більшість людей шукають у смартфоні. За винятком ШІ функцій – їх тут взагалі немає. Якщо без ШІ ніяк, то як альтернативу можна розглянути Galaxy S24+ CMF Phone 1 – найкращий бюджетний телефон. Розбірний корпус, 120-герцовий OLED-дисплей і відмінні характеристики для своєї ціни привертають увагу. Але відсутність модуля NFC і посередні камери можуть відлякати деяких потенційних покупців.

Найближчим часом почнуть виходити Android-флагмани нового покоління на базі Snapdragon 8 Elite. Серед них – OnePlus 13, Xiaomi 15 і Galaxy S25. Втім, інсайдери вже попереджають, що через перехід на новий процесор подорожчають самі смартфони.

Водночас чутки за рік до анонсу iPhone 17 говорять, що це буде найцікавіший модельний ряд за останні роки. Особливий інтерес викликає "загадковий" iPhone Air, який, за чутками, замінить модель Plus і вийде в ультратонкому дизайні.

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