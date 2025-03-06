У списку Huawei Mate 70 Pro+, Xiaomi 15, Galaxy S24+ та інші Android-телефони.

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували черговий рейтинг за лютий 2025 року. Цього разу у списку Android-смартфони, якими найбільше задоволені користувачі.

Згідно зі свіжими даними, "улюбленцем" користувачі визнаний Huawei Mate 70 Pro+. Ним задоволені 99,52% покупців, які проголосували в бенчмарку. Друга позиція за ще одним флагманом Huawei – Pura 70+ з рейтингом схвалення 97,45%. Замикає топ-3 Honor Magic 6 Ultimate Edition – 94,69%.

Порівняно із січневим рейтингом трійка лідерів майже не змінилася: раніше на третій позиції розташовувався складаний Honor Magic V2, але тепер його змістив камерофон Honor.

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У десятці, крім інших, можна побачити Honor GT, Oppo Find N3, Oppo Find X7 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 5, Xiaomi 15 і Samsung Galaxy S24+. На останньому місці розташувався Meizu 21 Pro. Телефоном задоволені 93,59% користувачів.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Пристрої Realme перемогли одразу у двох категоріях, а в найдорожчій категорії перше місце посідає OnePlus 13.

Тим часом свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати дорогі смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів за рахунок кращих процесорів, камер, дисплеїв і функцій ШІ. І зазвичай це Айфони.

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