Пристрої Realme перемогли відразу у двох категоріях.

Творці бенчмарка AnTuTu опублікували новий рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Пристрої Realme перемогли одразу у двох категоріях.

Усі смартфони розділили на 5 категорій: до 999 юанів (~140 доларів), до 1999 юанів (~280 доларів), до 2999 юанів (~415 доларів), до 3999 юанів (~555 доларів), від 3999 юанів і вище. Якщо ви не стежите активно за ринком смартфонів, це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Початковий сегмент. Серед моделей, які можна купити в Китаї за ціною до 140 доларів, лідером став Nubia Maverics. Одразу за ним йдуть iQOO Z9x і Honor Play 50. Усі вони пропонують оптимальні характеристики процесора і автономності за мірками свого цінового сегмента.

Серед моделей, які можна купити в Китаї за ціною до 140 доларів, лідером став Nubia Maverics. Одразу за ним йдуть iQOO Z9x і Honor Play 50. Усі вони пропонують оптимальні характеристики процесора і автономності за мірками свого цінового сегмента. Бюджетний сегмент. iQOO Neo9S Pro очолив топ найефективніших смартфонів за ціною до 250 доларів, на другому місці – iQOO Z9 Turbo+. Redmi Turbo 3 замикає трійку.

iQOO Neo9S Pro очолив топ найефективніших смартфонів за ціною до 250 доларів, на другому місці – iQOO Z9 Turbo+. Redmi Turbo 3 замикає трійку. Середньобюджетний сегмент . Лідер цього цінового діапазону – realme Neo 7, який має найпотужніший чипсет у сегменті та масивну батарею 7000 мАг. На другому і третьому місцях – iQOO Neo9S Pro+ і OnePlus Ace 5.

Субфлагмани. У сегменті дорожчих Андроїдів (до $555) лідирує realme GT7 Pro на базі Snapdragon 8 Elite. Друге і третє місця теж посіли телефони з новітньою флагманською SoC від Qualcomm.

Флагмани. У найдорожчій категорії перше місце посідає OnePlus 13, який отримав найпередовіші рішення в індустрії і на сьогодні є найбільш автономним флагманом нового покоління. За ним ідуть vivo X200 і Honor Magic 7.

Відео дня

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і за п'ять років, автори AnTuTu публікували рейтинги найпотужніших Android-пристроїв. Майже весь топ флагманів зайнятий пристроями на базі Snapdragon 8 Elite, а в списку середньобюджетників в основному смартфони з чіпами MediaTek.

Нагадаємо, напередодні в продаж надійшов "бюджетний" iPhone 16e від Apple. Реліз вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно зріс цінник.

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