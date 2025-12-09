Найпопулярніший техноблогер у світі назвав 10 найкращих смартфонів 2025 року

Переможців обирали в різних номінаціях, включно з найкращою камерою, автономністю, дизайном і співвідношенням ціни-якості.

Популярний техноблогер під ніком MKBHD із 20-мільйонним YouTube-каналом підбив підсумки 2025 року. Автор вибрав найвдаліші мобільні девайси, випущені за останні 12 місяців, розділивши їх на кілька категорій.

Базовий iPhone 17 переміг у головній номінації – MVP. Цього року базова модель коштує своїх грошей: вона нарешті отримала дисплей 120 Гц, а також помітні поліпшення щодо процесора і камери. Крім того, смартфон доступний з мінімальним об'ємом пам'яті 256 ГБ за ціною iPhone 16.

Також iPhone 17 переміг у номінації "Прорив року". По суті, базова модель за 799 доларів відрізняється від iPhone 17 Pro за $1099 лише відсутністю телеоб'єктива і високошвидкісного USB-C, але для більшості користувачів це навряд чи стане проблемою.

Примітно, але найкращим камерофоном виявився не iPhone 17 Pro Max, а китайський флагман Oppo Find X9 Pro, який отримав чотири камери, включно з телеоб'єктивом 200 мегапікселів. Унікальності йому додає модульний набір Hasselblad. Переможці в інших номінаціях – нижче:

Найкращий великий смартфон – Xiaomi 17 Pro Max.

– Xiaomi 17 Pro Max. Найкращий компактний смартфон – Samsung Galaxy Z Flip7.

– Samsung Galaxy Z Flip7. Найкраще співвідношення ціни та якості – CMF Phone 2 Pro.

– CMF Phone 2 Pro. Найкраща автономність – OnePlus 15.

– OnePlus 15. Найкращий дизайн – iPhone Air.

– iPhone Air. Найкращий складаний смартфон – Samsung Galaxy Z Fold7.

– Samsung Galaxy Z Fold7. Провал року – iPhone 16 SE.

Як УНІАН уже писав, батареї смартфонів ось-ось досягнуть ще одного важливого рубежу. Провідні китайські виробники готуються до випуску мобільних пристроїв з акумуляторами на 12 000 і 15 000 мАг.

Водночас провал iPhone Air змусив Android-виробників відмовитися від "ультратонких смартфонів. Основна складність полягає в проєктуванні девайса тонше 6 мм, не жертвуючи технічними характеристиками.

