Найпопулярніший техноблогер у світі назвав 10 найкращих смартфонів 2025 року

Популярний техноблогер під ніком MKBHD із 20-мільйонним YouTube-каналом підбив підсумки 2025 року. Автор вибрав найвдаліші мобільні девайси, випущені за останні 12 місяців, розділивши їх на кілька категорій.
Базовий iPhone 17 переміг у головній номінації – MVP. Цього року базова модель коштує своїх грошей: вона нарешті отримала дисплей 120 Гц, а також помітні поліпшення щодо процесора і камери. Крім того, смартфон доступний з мінімальним об'ємом пам'яті 256 ГБ за ціною iPhone 16.
Також iPhone 17 переміг у номінації "Прорив року". По суті, базова модель за 799 доларів відрізняється від iPhone 17 Pro за $1099 лише відсутністю телеоб'єктива і високошвидкісного USB-C, але для більшості користувачів це навряд чи стане проблемою.
Примітно, але найкращим камерофоном виявився не iPhone 17 Pro Max, а китайський флагман Oppo Find X9 Pro, який отримав чотири камери, включно з телеоб'єктивом 200 мегапікселів. Унікальності йому додає модульний набір Hasselblad. Переможці в інших номінаціях – нижче:
- Найкращий великий смартфон – Xiaomi 17 Pro Max.
- Найкращий компактний смартфон – Samsung Galaxy Z Flip7.
- Найкраще співвідношення ціни та якості – CMF Phone 2 Pro.
- Найкраща автономність – OnePlus 15.
- Найкращий дизайн – iPhone Air.
- Найкращий складаний смартфон – Samsung Galaxy Z Fold7.
- Провал року – iPhone 16 SE.
Як УНІАН уже писав, батареї смартфонів ось-ось досягнуть ще одного важливого рубежу. Провідні китайські виробники готуються до випуску мобільних пристроїв з акумуляторами на 12 000 і 15 000 мАг.
Водночас провал iPhone Air змусив Android-виробників відмовитися від "ультратонких смартфонів. Основна складність полягає в проєктуванні девайса тонше 6 мм, не жертвуючи технічними характеристиками.