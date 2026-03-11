Блокада Ірану має прогалини: кораблі знайшли спосіб пройти через Ормузьку протоку

Відзначається, що деякі судна маскуються.

Частина суден, що стоять на якорі в Перській затоці або проходять через Ормузьку протоку, навмисно змінюють свої дані, видаючи себе за китайські кораблі, або відключають свої маяки. Це роблять, щоб знизити ризик стати мішенню для ударів Ірану.

Видання neokohn пише, що багато суден вказують в автоматичній ідентифікаційній системі (AIS), що на борту знаходиться "китайський екіпаж", або використовують позначення "китайський власник" в якості пункту призначення. Таким чином, вони намагаються ввести в оману Іран, для якого Китай - один з найважливіших союзників і економічних партнерів.

"Схоже, що це попереджувальні сигнали, які судна використовують, щоб знизити ризик стати мішенню", - сказала аналітик з торгових ризиків в компанії Kpler Ана Субашич.

Відео дня

За її словами, це не обов'язково означає, що судно дійсно належить Китаю.

Як працює схема

9 березня вантажне судно Guan Yuan Fu Xing під панамським прапором стало останнім, яке успішно пройшло через Ормузьку протоку. За два дні до цього судно почало передавати в своєму AIS-сигналі в якості пункту призначення позначення "CHINA OWNER" (китайський власник). За останній тиждень близько 30 інших суден вдалися до аналогічних методів при проходженні через Перську затоку або Ормузьку протоку – деякі з них досить помітним чином.

Так, судно Iron Maiden, зареєстроване на Маршалових островах, і судно Sino Ocean, що плаває під прапором Ліберії, під час проходження через протоку відображали дані, що вказують на зв'язки з Китаєм, а після виходу з небезпечної зони видалили їх.

Інші судна передавали аналогічні повідомлення, іноді всього на кілька хвилин, поки стояли на якорі. Принаймні два судна передавали сигнали, що вказували на турецьких власників або турецький екіпаж, а ще одне – саме в день початку війни – заявило про себе як про "мусульманське судно".

Інші судна просто відключили свої транспондери, щоб приховати своє точне місцезнаходження, і знову з'явилися в системах стеження тільки після того, як безпечно покинули цей район. Серед суден, які принаймні один раз передали сигнал під час проходу, було дев'ять нафтових танкерів і два судна, що перевозили скраплений природний газ (СПГ).

До конфлікту через Ормузьку протоку щодня проходило в середньому 138 суден.

Блокада Ормузької протоки - головні новини

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку. Це загрожує серйозною кризою в економіці, оскільки наслідком таких дій буде різке зростання цін на енергоносії, що, в свою чергу, може призвести до прискорення інфляції.

Пізніше Іран заявив, що готовий надати прохід через Ормузьку протоку кораблям, але тільки за умови, що країна, якій належить судно, вишле ізраїльського та американського послів зі своєї території.

10 березня з'явилася інформація про те, що Іран почав мінування стратегічно важливої Ормузької протоки. У відповідь президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "безпрецедентними" наслідками.

Вас також можуть зацікавити новини: