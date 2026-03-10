Україна готова виробляти ракети для збиття балістики: Зеленський назвав єдину перепону

В Україні побудована база, напрацьовані технології і є досвідчені інженери, що дало б можливість виробляти дуже швидко велику кількість ракет, каже президент.

Україні для виробництва ракет, котрі зможуть збивати російську балістику, потрібні тільки ліцензії США, яких поки наша держава не отримала. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, наскільки реалістичним є створення в Україні ракети, здатної збивати балістику ворога.

"Для цього потрібно тільки одне – ліцензії від Сполучених Штатів Америки. Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, я проговорював ці питання з виробниками цих ракет. Я проговорював особисто питання з партнерами, щоб мені допомогли, з керівництвом НАТО. Говорив також із сьогоднішньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Поки що ліцензії ми не отримали", - наголосив він.

Він додав, що в Україні за час війни побудована індустріальна база, напрацьовані технології, є досвідчені інженери, що дало б можливість виробляти дуже швидко велику кількість ракет, котрими можна було б забезпечити не тільки Україну, а й усю Європу.

Зеленський хоче, щоб США ліцензувати виробництво ППО в Україні

Як повідомляв УНІАН, ще у січні 2025 року президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25"), яке відбувається на авіабазі у Німеччині, звернувся із закликом до США ліцензувати виробництво систем протиповітряної оборони та ракет у нашій країні.

Зеленський уже в цьому році заявляв, що протиповітряна оборона (ППО) - найскладніше питання, оскільки міжнародні партнери не дають ліцензії, щоб Україна сама виробляла, наприклад, системи Patriot або хоча б ракети для тих систем, які є на озброєнні у ЗСУ. Зеленський зауважив, що для того, щоб Україна стала сильнішою в цій війні треба закрити небо.

