Сенатори США оцінили ймовірність розгортання військ США на території Ірану

Сенатори-демократи не виключають, що адміністрація Трампа може залучити армію США до наземної військової операції на території Ірану.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь після брифінгу Сенатського комітету з питань збройних сил щодо війни з Іраном в вівторок, 10 березня заявив, що, на його думку, адміністрація Трампа йде шляхом розміщення американських військ на території Ірану, повідомляє The Hill.

"Я повинен сказати, що боюся як ніколи. Схоже, ми рухаємося в напрямку розгортання американських військ на території Ірану для досягнення будь-якої з потенційних цілей. Для досягнення цілей, які, здається, має адміністрація, можуть знадобитися війська США. Але у нас більше немає чітких пріоритетів - чи то знищення ядерного потенціалу Ірану, знищення його ракет, зміна режиму, чи протидія його терористичній діяльності", - сказав Блументаль журналістам.

Він зазначив, що покинув брифінг "таким же незадоволеним і розлюченим, як і після будь-якого іншого брифінгу за 15 років роботи в Сенаті".

"У мене залишилося більше питань, ніж відповідей, особливо щодо вартості війни. Мої питання залишилися без відповіді, і я вимагатиму відповідей, тому що американський народ має право знати", - додав політик.

Водночас, ймовірність залучення сухопутних військ США проти Ірану прокоментував й сенатор-демократ Кріс Мерфі:

"Я щойно повернувся з двогодинного закритого брифінгу про війну. Він лише підтвердив моє переконання, що вона є абсолютно безглуздою. Ми не зможемо досягти жодної з наших заявлених цілей. Насправді ми не зможемо знищити їхню ядерну програму, оскільки більша її частина знаходиться під землею, хіба що ми почнемо наземну операцію, яка буде ще більш катастрофічною і ще більш непопулярною".

Військова операція США проти Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що CNN, посилаючись на двох осіб, ознайомлених з оцінкою, яку Пентагон надав Конгресу, розповіло, що армія США за перші два дні війни проти Ірану витратила боєприпасів на 5,6 мільярдів доларів. Зазначається, що така сума викликає занепокоєння в Капітолії, оскільки Міністерство війни США швидко витрачає високоточне озброєння великої дальності. Кілька джерел в Конгресі США повідомили виданню, що адміністрація Трампа, ймовірно, скоро буде змушена звертатися по додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів.

Також ми писали, що міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що протягом останніх 24 годин Іран запустив найменшу кількість ракет із тих, які країна здатна застосувати. Очільник Пентагону заявив, що Іран фактично залишився без союзників і "серйозно програє". Він додав, що підтримувані Тегераном угруповання в регіоні – "Хезболла", хусити в Ємені та ХАМАС – наразі "або розбиті, або неефективні, або залишаються осторонь конфлікту".

