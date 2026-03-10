Іран розпочав мінування Ормузької протоки, Трамп відреагував

Американський лідер знову пригрозив Ірану "безпрецедентними" наслідками.

Іран розпочав мінування стратегічно важливої Ормузької протоки. Таку заяву зробила в соцмережі Х репортерка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, посилаючись розвідувальні ресурси США.

Журналістка інформує, що для мінування протоки Іран використовує невеличкі катери. Кожен з них може перевозити по 2-3 міни.

"Хоча запаси мін в Ірані не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їх кількість коливалася від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва", – пише Джейкобс.

Відео дня

Реакція Дональда Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже відреагував на ці повідомлення. Він знову пригрозив Ірану "безпрецедентними" наслідками.

"Якщо Іран встановив міни в Ормузькій протоці, а ми не маємо жодних повідомлень про це, ми вимагаємо їх негайного вилучення! Якщо з будь-яких причин міни були встановлені і не будуть негайно вилучені, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж, навпаки, вони вилучать те, що, можливо, було встановлено, це буде величезним кроком у правильному напрямку", – написав він в соцмережі Truth Social.

Чому Ормузька протока є стратегічно важливою

Ормузька протока з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Ці води активно використовуються нафтовими танкерами. За звичайних обставин щодня там проходило до 31% від усіх світових обсягів постачання нафти морем.

Мінування Ормузької протоки призведе майже до повного блокування поставок нафти з країн Перської затоки. Раніше Іран заблокував її, що спричинило серйозну кризу в енергетиці багатьох країн. У найближчі місяці це може призвести до зростання інфляції. Відчули це і українці, адже суттєво зросли ціни на пальне.

Днями президент Франції Еммануель Макрон анонсував оборонну місію для розблокування Ормузької протоки. Очікувалося, що від Парижу буде залучено вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець.

Тим часом Іран заявив, що готовий надати прохід через Ормузьку протоку кораблям, але лише за умови, що країна, якій належить судно, вишле ізраїльського та американського послів зі своєї території.

Вас також можуть зацікавити новини: