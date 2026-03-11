Як ЗСУ витіснили росіян з Дніпропетровщини: в ISW розкрили переможну тактику

ЗСУ змогли проникнути на російські позиції завдяки поганим погодним умовам і придушенню російської оборони за допомогою безпілотників.

Контрнаступ українських Сил оборони в напрямках Гуляйполе та Олександрівка наприкінці 2025 та на початку 2026 року дозволив витіснити російські війська з Дніпропетровської області та підірвати підготовку Росії до весняного наступу. Аналітики Інституту вивчення війни розкрили тактику, за допомогою якої українські війська досягли цих успіхів.

Як зазначають аналітики, судячи з усього, ЗСУ змогли швидко просунутися на Олександрівському напрямку після проникнення на розрізнені російські позиції в поганих погодних умовах і придушення російської оборони за допомогою безпілотників.

"Сніжна і туманна погода, ймовірно, перешкоджала операціям російських безпілотників, таким як повітряна розвідка і удари, через погану видимість", - пишуть аналітики.

Крім того, командувач українськими повітряно-десантними військами генерал-майор Олег Апостол заявив, що Генеральний штаб України вибрав передовий сектор, де у російських сил не було значних скупчень живої сили, що, ймовірно, дозволило українським силам проникнути на позиції.

"У грудні 2025 року ISW оцінила, що у Росії недостатньо живої сили і техніки для одночасної оборони і розвитку наступу вздовж напрямків Гуляйполе і Олександрівка, і їй буде потрібно або скоротити зону відповідальності, або виділити додаткові ресурси на ці напрямки. Українські сили – як піхотні, так і механізовані підрозділи – мабуть, скористалися прогалинами в російській обороні, посиленими зниженням активності російських безпілотників в умовах поганої погоди", – вважають аналітики.

Крім того, просуванню ЗСУ в Дніпропетровській області також сприяло блокування компанією SpaceX зв'язку Starlink для Росії.

Українські повітряно-десантні війська повідомили, що це ще більше погіршило ситуаційну обізнаність Росії та ускладнило російське командування і управління на Олександрівському напрямку.

Крім того, українські сили, можливо, також застосували свою поліпшену тактику полювання на російських операторів безпілотників з інших напрямків фронту.

"Після блокування Starlink російські сили перейшли до менш ефективних технологічних рішень, що дозволило українським силам більш ефективно знищувати російські системи зв'язку і вистежувати російських операторів безпілотників і стартові майданчики безпілотників", - відзначають аналітики.

Раніше начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко розповів, що ЗСУ вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровської області.

За його словами, залишилося доопрацювати три невеликих населених пункти і ще два - зачистити.

Також глава українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначав, що РФ перекидає деякі свої підрозділи з пріоритетного для них Покровського напрямку в район Гуляйполя через успішні наступальні дії Сил оборони України.

