США послаблюють частину санкцій на нафту РФ, але 'сильний рубль' з'їдає доходи Путіна, - NYT

Економіка РФ опинилася в несподіваній макроекономічній пастці.

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала послаблювати деякі обмеження на експорт російської нафти, які були покликані чинити тиск на Кремль через війну в Україні, оскільки Вашингтон прагне пом'якшити шок на енергетичних ринках, викликаний американо-ізраїльськими ударами по Ірану.

Міністр фінансів Скотт Бессент нещодавно видав 30-денний дозвіл для Індії на купівлю російської нафти, яка вже знаходиться в морі, без відповідних заходів з боку Вашингтона, що, за його словами, матиме лише незначний вплив на доходи Росії. Питання в тому, чи підуть Сполучені Штати далі, пише The New York Times.

Позиція Трампа і критика демократів

Пізніше Бессент заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість скасування додаткових санкцій щодо російської нафти. А Трамп на одній з прес-конференцій повідомив, що його адміністрація "скасовує певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни".

Він не уточнив, чи йдеться про дозвіл для Індії, чи про щось інше. Він також не став прямо називати Росію, але дав зрозуміти, що Москва, яка веде мирні переговори з Україною за посередництва Вашингтона, опиниться у виграші. "У нас є санкції щодо деяких країн, ми збираємося зняти ці санкції, поки ситуація не нормалізується. А далі хто знає, може, нам не доведеться їх вводити, тому що настане всеосяжний мир".

Високопоставлені демократи в Сенаті розкритикували адміністрацію Трампа за послаблення обмежень щодо Росії, звинувативши американського президента в наданні кремлівському диктатору Путіну "величезного фінансового стимулу". "Зараз не час розчищати шлях для продажів російським нафтовим гігантам, а також суднам, що належать Росії і тіньовому флоту", – заявили вони у своїй заяві.

Рятувальне коло для російського бюджету

Кардинальні зміни на енергетичних ринках відбулися як не можна вчасно для Путіна. Енергетичні доходи країни стрімко падали, і в лютому нафтогазові компанії перерахували до російського бюджету на 44 відсотки менше коштів, ніж у тому ж місяці роком раніше, пише ЗМІ. Це змусило Росію використовувати ліквідні активи, що тануть, які залишилися у Фонді національного добробуту.

"Важливо, щоб російські енергетичні компанії скористалися поточною ситуацією", – заявив Путін під час недавньої зустрічі з російськими чиновниками, присвяченій нафтогазовому ринку, зазначивши, що високі ціни, швидше за все, будуть тимчасовими. Він також підтвердив, що його уряд оцінює доцільність припинення всіх поставок на європейський ринок, який прагне відмовитися від російських енергоресурсів після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році.

Він припустив, що має сенс перенаправити поставки з Європи "на більш привабливі напрямки", замість того щоб "чекати, коли перед нашим носом зачинять двері".

Що кажуть аналітики і ринок

Аналітики попереджають, що вплив на російський бюджет, обтяжений гігантськими державними витратами на війну в Україні, буде залежати від того, як довго триватимуть перебої на Близькому Сході. Вони відзначають, що один-два місяці високих цін матимуть обмежений вплив на фінансову картину Росії, але більш тривалий період високих цін матиме істотне значення.

Бессент також заявив, що послаблені обмеження на індійські закупівлі мають вузьке охоплення і не принесуть значної фінансової вигоди російському уряду.

"У морі знаходяться сотні мільйонів барелів санкційної сирої нафти, і, по суті, знімаючи з них санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію", - заявив він.

Повідомляється, що проблеми з енергетичними доходами Росії почали накопичуватися в минулому році після зниження світових цін. Вашингтон також ввів санкції проти двох великих російських нафтовидобувних компаній, "Лукойл" і "Роснефть", і почав чинити тиск на Індію, щоб та припинила купувати російську нафту, збільшуючи дисконт, який Москві доводилося пропонувати для продажу російської сирої нафти.

"Це була досить погана і складна ситуація", – заявив Яніс Клюге, експерт з Росії з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки (аналітичного центру). За його словами, ці заходи стали одними з найефективніших з тих, що Захід вжив з початку війни для тиску на Москву через доходи від енергоносіїв.

Але для Путіна картина раптово прояснилася.

"На даний момент все це випарувалося, і зник тиск, який дійсно починав позначатися на російському бюджеті", – зазначив Клюге, хоча і додав, що важко передбачити, що відбудеться в довгостроковій перспективі.

Розкол в Європі і приховані ризики для Москви

Дружньо налаштований до Росії лідер Угорщини Віктор Орбан нещодавно попросив Європейський союз призупинити санкції проти російських енергоносіїв.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, однак, заявив, що "немає жодних причин" розглядати питання про послаблення санкцій проти Росії. Виступаючи в Берліні на прес-конференції, Мерц сказав, що солідарність з Україною має пріоритет, навіть якщо це означає необхідність пережити період більш високих цін на енергоносії.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можливе зняття американських обмежень на російську нафту не обговорювалося детально під час годинної телефонної розмови між Путіним і Трампом пізно ввечері 9 березня.

Хоча нафта торгується за значно вищими цінами через війну в Ірані, Москва, як і раніше, стикається з сильним рублем, а це означає, що продажі енергоносіїв у доларах покривають меншу частину російського бюджету, пише ЗМІ. Росія могла б вжити заходів для спроби послабити валюту, але це загрожує зростанням інфляції, яку російський центральний банк намагається приборкати.

Ситуація з нафтою в усьому світі - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на паливо в США б'ють рекорди, американці скаржаться, що "жити стає все важче". Це при тому, що вартість палива в США є соціально чутливим показником (як в Україні - курс долара), від якого залежать інфляція, споживчі витрати населення і політичні рейтинги керівників.

В ЄС же нагадали США, що Росія все ще агресор, тому варто продовжувати зберігати обмеження цін на нафту. Міністри фінансів G7 заявили, що готові випустити нафту зі стратегічних резервів, щоб допомогти знизити ціни, якщо це буде необхідно.

