Зеленський: війна в Ірані може перерости у Третю світову, і ніхто до неї не готовий

Світ недооцінює ризики об’єднання Росії та Ірану, наголосив президент.

Співпраця Росії з Іраном у виробництві дронів становить серйозну загрозу і може навіть призвести до Третьої світової війни, до якої світ не готовий. Про це він заявив в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Зеленський зазначив, на початку повномасштабної війни Росія активно використовувала передану Іраном зброю проти України, а тепер Іран застосовує подібні технології у конфліктах на Близькому Сході та атакує американські бази. Також українська розвідка фіксує російські деталі в дронах "Шахед", які застосовуються у війні.

Він зазначив, що якщо конфлікт не зупиниться до осені, це може перерости у довготривалу війну, і матиме глобальні наслідки.

"Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть світової війни", - наголосив він.

При цьому президент зазначив, що світ не готовий до можливої Третьої світової війни і недооцінює ризики об’єднання Росії та Ірану.

"Як із Росією, коли 10 тисяч північнокорейських солдатів уже перебувають на території Росії. Так, вони зараз там, але можуть прийти в Україну. Те ж саме з Іраном – Росія може надіслати війська. Світ готовий до такого союзу? Світ не готовий", - зазначив він.

Президент додав, що з технічної точки зору Європа не готова, за винятком деяких країн.

"Німці дуже швидкі, але цього недостатньо… Часу недостатньо, щоб підготуватися до таких викликів. Північна Європа технологічно сильна. США мають дуже потужну армію, але ми повинні розуміти: сучасна війна – це ракети і дрони, а не лише наземні сили", - зауважив він.

Росія допомагає Ірану

Раніше The Washington Post писало з посиланням на трьох чиновників, що Росія передає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Пізніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що США попередили Росію про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану.

Президент США Дональд Трамп під час прессконференції ділився, що російський диктатор Володимир Путін "хоче бути корисним" у припиненні війни з Іраном. Однак на це Трамп відповів, що очільник Кремля "може бути більш корисним, припинивши війну в Україні".

