Словаччина та Єврокомісія згодні, що транзит нафти через 'Дружбу' слід відновити, - Фіцо

Прем'єр Словаччини показав президентці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують, що нафтопровід "Дружба" в Україні не був пошкоджений.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час Всесвітнього ядерного форуму в Парижі зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити питання забезпечення доступних цін на енергію для Європи та забезпечення поставок для Словаччини та Європейського Союзу, повідомляє SME.

Фіцо стверджує, що він і Єврокомісія мають однакову думку з питання відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини.

Прем'єр Словаччини зазначив, що його країна має право, на основі наданих винятків, купувати російську нафту не тільки через нафтопровід "Дружба", а й через море.

Відео дня

"Однак тут ми стикаємося з проблемою з нашими хорватськими партнерами, але я вірю, що її можна вирішити", - сказав Фіцо.

Зазначається, що прем'єр Словаччини показав президентці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують, що нафтопровід "Дружба" в Україні не був пошкоджений. За його словами, було одностороннє рішення президента України Зеленського зупинити потік нафти.

"Ми погодилися, що транзит через нафтопровід "Дружба" повинен бути відновлений", - заявив Фіцо.

Як додав політик, Комісія готова надати не тільки технічну допомогу, але й фінансування для будь-яких ремонтних робіт.

Нафтопровід "Дружба": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання Bloomberg припускає, що поставки нафти до Хорватії можуть стати першим кроком до послаблення зв’язків Володимира Путіна з його останніми союзниками в Євросоюзі - Угорщиною та Словаччиною. Колишній міністр економіки Словаччини Карел Гірман вважає, що аргументи Орбана і Фіцо просто не мають сенсу та ставлять під загрозу енергетичну безпеку своїх країн. Гірман додав, що вони наполягають на поставках нафти від виробника, який веде війну проти держави, через територію якої ця нафта транспортується. Будапешт і Братислава звинувачують Україну у зволіканні з ремонтом. Водночас, в Хорватії заявляють, що її трубопровід Janaf готовий стати основним маршрутом постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Також ми писали, що Фіцо заявив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва. Таким чином, країна посилить тиск на Україну з метою відновлення постачання російської нафти. Журналісти Reuters зазначили, що ця перерва у постачанні викликала одну з найзапекліших суперечок між сусідами з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Угорщина наклала вето на нові санкції ЄС проти Росії та кредит блоку для України розміром 90 млрд євро, Фіцо також вдався до погроз.

Вас також можуть зацікавити новини: