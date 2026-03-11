Зеленський про допомогу на Близькому Сході: Україна має карти, і тепер усі це зрозуміли

Президент зазначив, що це "гарне відчуття".

Звернення США саме до України з проханням допомогти у конфлікті на Близькому Сході свідчить про те, що у Києва "є карти". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Так, під час інтерв’ю ведучий запитав у Зеленського, що він відчуває у ситуації, коли раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна не має козирів, а тепер США звертаються по допомогу саме до нашої країни, не до Франції чи Німеччини, а також відхилили пропозицію використати британський авіаносець.

Зеленський у відповідь зауважив, що це "гарне відчуття".

Відео дня

"Це завдяки нашим солдатам, чудовим людям і багатьом виробництвам, які ми збільшили з початку війни. Тепер у нас високий рівень", - зазначив він.

Він додав, що це показує усім, що Україна має "карти":

"У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому (карти - ред.) у нас теж були, але ми їх не показували. Але тепер усі розуміють, що вони є".

Українські дрони для Близького Сходу

Раніше Зеленський повідомив, що українські команди з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Тим часом видання Axios писало, що майже сім місяців тому українські чиновники намагалися продати США свої перевірені в боях технології для збиття ударних дронів іранського виробництва, і навіть підготували презентацію, яка показувала, як ці технології могли б захистити американські війська та їх союзників у війні на Близькому Сході.

Водночас адміністрація Трампа тоді відхилила пропозицію українців.

Вас також можуть зацікавити новини: