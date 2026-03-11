Румунія може вступити у війну проти Ірану, - ЗМІ

Розміщення американських військових літаків на румунських базах у межах війни на Близькому Сході може зробити країну співучасником конфлікту.

Румунія може стати учасником війни на Близькому Сході. США попросили країну розмістити додаткові війська на авіабазі на сході Румунії для їх подальшої участі у конфлікті, пише Digi24.

Розміщення американських військових літаків і військ на території Румунії у контексті війни на Близькому Сході може фактично зробити країну стороною конфлікту, заявив румунський військовий експерт, командувач у відставці Санду Валентин Матею.

За його словами, питання розгортання американських військових можливостей у Румунії розглядатиметься на засіданні Вищої ради оборони. Йдеться про можливе розміщення бойових літаків або літаків-дозаправників, які можуть брати участь у бойових операціях проти Ірану.

Якщо такі літаки здійснюватимуть бойові вильоти безпосередньо з румунської території, це може означати, що країна стане "співвоюючою стороною", що матиме наслідки з точки зору міжнародного права.

Стратегічна роль військових баз

Матею наголосив, що важливу роль у цьому контексті відіграє авіабаза Михайла Когелнічану, яка є ключовим стратегічним об’єктом для співпраці зі Сполученими Штатами.

Він зазначив, що нині американські бомбардувальники B‑1 Lancer виконують бойові місії проти Ірану, вилітаючи з британської бази RAF Ферфорд. Якщо подібні операції проводитимуться з території Румунії, це може суттєво змінити роль країни у конфлікті.

Можлива реакція Ірану

Експерт попередив, що у разі участі Румунії у військових операціях Іран може розглядати її як потенційну ціль для ударів.

Тегеран раніше заявляв, що атакуватиме будь-яку державу, з території якої здійснюватимуться удари або через повітряний простір якої пролітатимуть літаки, що беруть участь у бойових діях.

Ризик ударів по Європі

За словами Матею, Іран усе ще має можливості для ударів безпілотниками та балістичними ракетами, здатними досягати південно-східної Європи. Саме тому у Румунії було розгорнуто систему протиракетної оборони на базі Девеселу.

Експерт підкреслив, що рішення про розміщення американських сил матиме політичний характер, однак Румунія також повинна враховувати свої союзницькі зобов’язання перед США. Він додав, що участь у підтримці союзника може мати як стратегічні переваги, так і потенційні ризики для безпеки країни.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вважає, що співпраця Росії з Іраном у виробництві дронів становить серйозну загрозу і може навіть призвести до Третьої світової війни, до якої світ не готовий.

Зеленський зазначив, на початку повномасштабної війни Росія активно використовувала передану Іраном зброю проти України, а тепер Іран застосовує подібні технології у конфліктах на Близькому Сході та атакує американські бази. Також українська розвідка фіксує російські деталі в дронах "Шахед", які застосовуються у війні.

