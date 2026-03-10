Резолюцію треба розглядати, як політичний крок угорської влади в умовах внутрішньої виборчої кампанії до парламенту.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що угорська резолюція про відмову від підтримки вступу України до Європейського Союзу не змінює правил ЄС, і не матиме юридичної сили, щоб вплинути на процес євроінтеграції України.

"Голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям", - йдеться у заяві МЗС України.

Будапешт став "троянським конем" Москви

Як прикро констатували українські дипломати, офіційний Будапешт "продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС", намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС.

"Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти - в Москві", - наголошується у заяві.

Українські дипломати підкреслили, що наслідків резолюції на рівні Європейського Союзу не очікується:

"Резолюція не змінює правил ЄС, і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України. Це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії".

Як повідомляв УНІАН, Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, яка відхиляє можливість членства України в ЄС, подальше фінансування війни та зусилля щодо перетворення Європейського Союзу на військовий альянс.

Чинний угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступає проти надання будь-якої підтримки для України на рівні Євросоюзу. Він вважає план прийняти Україну до ЄС у 2027 році "оголошенням війни" Угорщині.

