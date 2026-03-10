Росія почала залучати до екіпажів 'тіньового флоту' найманців ПВК 'Вагнер', - ЗМІ

Журналісти в рамках розслідування ідентифікували 17 осіб на кораблях "тіньового флоту" без морської кваліфікації, 12 з них - мають зв'язки з групою Вагнера або військовою розвідкою.

Російський персонал, що має досвід роботи найманцями та співробітниками служб безпеки, входить до складу екіпажів "тіньового флоту" Росії, які займаються транспортуванням російської нафти, повідомляє Helsingin Sanomat.

Видання спільно з Delfi та міжнародним центром журналістських розслідувань OCCRP ідентифікували 17 осіб на кораблях "тіньового флоту", що діють у Фінській затоці, які не мали морської кваліфікації.

Припускається, що 12 з 17 осіб мають зв'язки з групою найманців Вагнера або військовою розвідкою Росії. В статті йдеться, що найманці здійснюють контроль екіпажу та не дають суднам потрапити до рук західних країн.

Видання поділилося, що представники кількох західних військових і цивільних розвідувальних організацій, зокрема Фінська служба безпеки (Supo), підтвердили висновки про наявність "груп безпеки".

Додається, що Фінська служба безпеки поділилася з виданням версією, що російський "персонал безпеки" серед екіпажу можуть задіяти в окремих випадках як контактну особу між "тіньовим флотом" і російськими збройними силами, які посилили свою присутність у Балтійському морі.

Раніше УНІАН повідомляв, що через Ла-Манш пройшло близько 800 тіньових танкерів, які продовжують фінансувати війну Росії проти України. Як пише Fox News, це викликає побоювання стосовно можливого військового протистояння у водах НАТО. Професор Майкл Кларк поділився з виданням, що може настати момент, коли Велика Британія та її союзники "почнуть діяти набагато жорсткіше щодо цих російських кораблів". Він вважає, що "мілітаризоване протистояння на морі" може реально відбутися як у Ла-Манші, так і в Північному морі.

Також ми писали, що видання The Economist навело дані, що в грудні 2025 року "тіньовий флот" перевозив майже 5 млн барелів на день, які підпадають під ембарго. Підкреслюється, що це еквівалентно 11% світових морських перевезень. Аналітики підрахували, що кожен п'ятий танкер, який займається міжнародною торгівлею, входить до "тіньового флоту". Водночас, видання поділилося, що санкції США на дві найбільші нафтові компанії Росії – "Роснефть" та "Лукойл" діють. Танкери, які перевозять 80% нафти, що видобувається Росією, підпадають під обмеження.

