Росія почала залучати до екіпажів 'тіньового флоту' найманців ПВК 'Вагнер', - ЗМІ

Російський персонал, що має досвід роботи найманцями та співробітниками служб безпеки, входить до складу екіпажів "тіньового флоту" Росії, які займаються транспортуванням російської нафти, повідомляє Helsingin Sanomat.
Видання спільно з Delfi та міжнародним центром журналістських розслідувань OCCRP ідентифікували 17 осіб на кораблях "тіньового флоту", що діють у Фінській затоці, які не мали морської кваліфікації.
Припускається, що 12 з 17 осіб мають зв'язки з групою найманців Вагнера або військовою розвідкою Росії. В статті йдеться, що найманці здійснюють контроль екіпажу та не дають суднам потрапити до рук західних країн.
Видання поділилося, що представники кількох західних військових і цивільних розвідувальних організацій, зокрема Фінська служба безпеки (Supo), підтвердили висновки про наявність "груп безпеки".
Додається, що Фінська служба безпеки поділилася з виданням версією, що російський "персонал безпеки" серед екіпажу можуть задіяти в окремих випадках як контактну особу між "тіньовим флотом" і російськими збройними силами, які посилили свою присутність у Балтійському морі.
"Тіньовий флот" РФ: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що через Ла-Манш пройшло близько 800 тіньових танкерів, які продовжують фінансувати війну Росії проти України. Як пише Fox News, це викликає побоювання стосовно можливого військового протистояння у водах НАТО. Професор Майкл Кларк поділився з виданням, що може настати момент, коли Велика Британія та її союзники "почнуть діяти набагато жорсткіше щодо цих російських кораблів". Він вважає, що "мілітаризоване протистояння на морі" може реально відбутися як у Ла-Манші, так і в Північному морі.
Також ми писали, що видання The Economist навело дані, що в грудні 2025 року "тіньовий флот" перевозив майже 5 млн барелів на день, які підпадають під ембарго. Підкреслюється, що це еквівалентно 11% світових морських перевезень. Аналітики підрахували, що кожен п'ятий танкер, який займається міжнародною торгівлею, входить до "тіньового флоту". Водночас, видання поділилося, що санкції США на дві найбільші нафтові компанії Росії – "Роснефть" та "Лукойл" діють. Танкери, які перевозять 80% нафти, що видобувається Росією, підпадають під обмеження.