Конгрес США занепокоєний темпами використання зброї у війні з Іраном: CNN розкрив масштаби

За перші два дні війни проти Ірану армія Сполучених Штатів Америки витратила боєприпасів на 5,6 мільярдів доларів.
Про це пише CNN із посиланням на двох осіб, ознайомлених з оцінкою, яку Пентагон надав Конгресу. Така сума викликає зростаюче занепокоєння в Капітолії – Міністерство війни США швидко витрачає високоточне озброєння великої дальності.
Сенатор-демократ Марк Келлі повідомив, що США та союзники витрачають і значну кількість боєприпасів протиповітряної оборони. Їх використовують для збиття іранських балістичних ракет і дронів, запаси яких у Тегерана "величезні".
Крім того, кілька джерел CNN в американському Конгресі повідомили, що на тлі війни проти Ірану адміністрація Дональда Трампа, імовірно, скоро буде змушена звертатися по додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів.
"Це буде наступна велика битва", – додав один із помічників конгресмена.
Війна на Близькому Сході – ви могли це пропустити
За даними ЗМІ, Іран розпочав мінування стратегічно важливої Ормузької протоки. Це майже до повного блокування поставок нафти з країн Перської затоки. Коментуючи ці повідомлення, Трамп пригрозив Ірану "безпрецедентними" наслідками.
Тим часом Україна відправила команди фахівців з протидії іранським безпілотникам до перших трьох країн Близького Сходу. Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдеться про Катар, Саудівську Аравію та ОАЕ.