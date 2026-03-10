Конгрес США занепокоєний темпами використання зброї у війні з Іраном: CNN розкрив масштаби

Зокрема, США та союзники витрачають і значну кількість боєприпасів протиповітряної оборони.

За перші два дні війни проти Ірану армія Сполучених Штатів Америки витратила боєприпасів на 5,6 мільярдів доларів.

Про це пише CNN із посиланням на двох осіб, ознайомлених з оцінкою, яку Пентагон надав Конгресу. Така сума викликає зростаюче занепокоєння в Капітолії – Міністерство війни США швидко витрачає високоточне озброєння великої дальності.

Сенатор-демократ Марк Келлі повідомив, що США та союзники витрачають і значну кількість боєприпасів протиповітряної оборони. Їх використовують для збиття іранських балістичних ракет і дронів, запаси яких у Тегерана "величезні".

Відео дня

Крім того, кілька джерел CNN в американському Конгресі повідомили, що на тлі війни проти Ірану адміністрація Дональда Трампа, імовірно, скоро буде змушена звертатися по додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів.

"Це буде наступна велика битва", – додав один із помічників конгресмена.

Війна на Близькому Сході – ви могли це пропустити

За даними ЗМІ, Іран розпочав мінування стратегічно важливої Ормузької протоки. Це майже до повного блокування поставок нафти з країн Перської затоки. Коментуючи ці повідомлення, Трамп пригрозив Ірану "безпрецедентними" наслідками.

Тим часом Україна відправила команди фахівців з протидії іранським безпілотникам до перших трьох країн Близького Сходу. Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдеться про Катар, Саудівську Аравію та ОАЕ.

Вас також можуть зацікавити новини: