США забирають частину систем Patriot і THAAD з Південної Кореї, - Yonhap

Альтернативи системі THAAD азійська країна не має.

На тлі війни з Іраном Сполучені Штати Америки, імовірно, перекидають частину систем протиповітряної оборони з Південної Кореї на Близький Схід. Цей крок викликає в Сеула занепокоєння щодо стримування загрози з боку Північної Кореї.

Про це пише Yonhap. У матеріалі сказано, що США, схоже, перекидають батареї протиракетної оборони Patriot і частину протиракетної системи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Однак південнокорейські військові та сили USFK (військовий контингент США у Південній Кореї, – УНІАН) відмовилися це підтвердити.

Ще у перший день війни на Близькому Сході президент Південної Кореї Лі Чже Мьон допустив такий сценарій.

Відео дня

"Залежно від розвитку ситуації... американські війська в Південній Кореї можуть відправити частину систем протиповітряної оборони за кордон відповідно до своїх військових потреб. Хоча ми висловили свою незгоду, реальність така, що ми не можемо повністю відстояти свою позицію", – казав він.

Агентство зазначає, що Вашингтон стикається зі зниженням запасів ракет на тлі іранських ударів по регіону.

"Згідно з даними веб-сайту, що відстежує польоти в режимі реального часу, з кінця минулого місяця з авіабази Осан в Пхьонтек, на південь від Сеула, вилетіли щонайменше два військово-транспортні літаки C-5 і 11 C-17, що посилило спекуляції про переміщення деяких систем протиракетної оборони Patriot на Близький Схід", – пише автор.

Раніше Washington Post також повідомила, що Пентагон "переміщує частину системи THAAD з Південної Кореї на Близький Схід". Вона є невід'ємною частиною багаторівневої системи протиракетної оборони Південної Кореї, призначена для знищення ворожих ракет на кінцевій фазі польоту.

Ризики для Південної Кореї

Зараз увага приділяється тому, чи можуть USFK передислокувати додаткові військові ресурси і, можливо, перевести персонал на Близький Схід в разі подальшого розростання війни в Ірані. Агентство нагадує, що коли у 2003 році бойові сили USFK були мобілізовані під час війни в Іраку, після закінчення збройного конфлікту в 2011 році військові не повернулися в регіон.

Уряд країни наразі оцінює потенційне передислокування американських систем протиповітряної оборони як таке, що не підриває позицію Сеула щодо стримування Північної Кореї.

Експерти кажуть, що перекинуті на Близький Схід системи частково можуть замінити батареї ракет Patriot, що належать південнокорейським збройним силам, та система середньої дальності "земля-повітря" Cheongung-II. Водночас альтернативи системі THAAD країна не має.

Професор Корейського національного університету оборони Чон Хан-бом виключив будь-який прямий вплив передислокації ресурсів USFK на стримування північнокорейських загроз у найближчій перспективі.

"Наразі це не має жодного впливу (на стримування Північної Кореї), оскільки активи, що підлягають передислокації, ймовірно, є запасними. (США) схоже, вичерпали значну частину своїх протиповітряних ракет, тому намагаються вилучити свої активи з інших місць, щоб компенсувати дефіцит ракет", – вважає фахівець.

Війна в Ірані – це варто знати

За перші два дні війни проти Ірану армія Сполучених Штатів Америки витратила боєприпасів на 5,6 мільярдів доларів. У Конгресі занепокоєні такими темпами використання зброї.

Водночас репортерка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс повідомила, що Іран розпочав мінування Ормузької протоки за допомогою спеціальних катерів. Дональд Трамп вже пригрозив Тегерану "безпрецедентними" заходами.

Вас також можуть зацікавити новини: