Віткофф прогнозує 'переломний момент' для закінчення війни в України

Спецпосланець США воліє залишатися оптимістичним щодо перспективи миру.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф висловив сподівання, що через виснаження і втому від війни незабаром з’явиться переломний момент, аби Росія і Україна досягли мирного врегулювання. Про це він сказав в етері телеканалу CNBC.

Спецпредставник розповів, що на цьому тижні мали відбутися тристоронні переговори, які він назвав "цілеспрямованими". За словами Віткоффа, українці кажуть, що у Женеві було досягнуто "більшого прогресу", аніж у попередні чотири роки.

"Отже, відбувається рух вперед. Я думаю, що тристоронні переговори будуть перенесені на якусь дату наступного тижня. І ми сподіваємося, ви знаєте, ми відчуваємо, що залишатимемося оптимістичними щодо цього. Це війна, яка має закінчитися, і ми будемо залишатися оптимістичними щодо цього", - наголосив Віткофф.

Водночас у нього уточнили, чи вважає він, що вже цього року можна досягти угоди про мирне припинення війни в Україні.

"Я логічна людина. І, знову ж таки, я вважаю, що президент Трамп загалом успішний у врегулюванні таких питань. За цих конкретних обставин, і він сказав це: що це займає більше часу, аніж він думав. Але ми бачимо ознаки, що обидві сторони стомлені і виснажені, і сподіваюсь, що це початок переломного моменту. Те саме на Близькому сході. Там був переломний момент, коли ми просто з Джаредом [зятем Донльда Трампа, Джаредом Кушнером - УНІАН] удвох відчули, що вони втомилися від війни. Давайте сподіватися, що ми у такій ситуації сьогодні або будемо невдовзі", - наголосив Віткофф.

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 березня, заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією має відбутися на наступному тижні у Швейцарії або Туреччині. За його словами, головна тема зустрічі - домовлятися про продовження обмінів, а також про зустріч лідерів. Він переконаний, що питання територій можна вирішити лише на рівні президентів.

