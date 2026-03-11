РФ запідозрили в передачі розвідданих Ірану: Віткофф поділився, що відповіли в Кремлі

Спецпосланець Трампа заявив, що росіяни в розмові йому, зятю президента США Джареду Кушнеру, а також очільнику Білого дому заперечили передачу розвідданих Ірану.

Росію запідозрили в передачі розвідувальних даних Ірану для нанесення ударів по об'єктам США. Однак, за словами спеціального посланника США Стіва Віткоффа, в понеділок, 9 березня, під час розмови очільника Білого дому Дональда Трампа російські лідери цю інформацію заперечили, повідомляє CNBC.

Спецпосланець Трампа розповів, що він сам та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, який також є посередником щодо питань України та Близького Сходу, "незалежно один від одного" мали телефонні розмови з помічником очільника РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, який їх запевнив, що Росія не передає дані Ірану.

Окрім цього, Віткофф додав, що під час телефонної розмови в понеділок, 9 березня, російський президент Володимир Путін запевнював очільника Білого дому Дональда Трампа в тому, що Росія не ділиться розвідувальними даними з Іраном.

Відео дня

Він зазначив, що США повірять їм на слово та не будуть думати, що їх обманюють.

"Тож, знаєте, ми можемо повірити їм на слово. Будемо сподіватися, що вони не обмінюються", - сказав він.

Примітно, що на питання журналістів, чи вірить він в те, що Росія чесно відповіла на це питання, Віткофф зазначив, що "не є офіцером розвідки, тому не може цього сказати".

"Ну, я не є офіцером розвідки, тому не можу вам цього сказати. Можу сказати вам, що вчора, під час телефонної розмови з президентом, росіяни заявили, що вони не ділилися інформацією. Ось що вони сказали", - додав спецпосланець Трампа.

Видання зазначило, що MS Now у суботній публікації, посилаючись на двох американських чиновників, обізнаних із ситуацією, повідомило, що Росія надає Ірану інформацію, яка може допомогти її збройним силам атакувати американські кораблі, літаки та військові бази на Близькому Сході.

У п'ятницю Трамп розкритикував репортера Fox News Пітера Дусі за те, що той задав йому питання щодо ймовірності, що Росія допомагає Ірану даними.

"Яке дурне питання задавати в цей час", - різко відповів президент США журналісту.

Росія та військова операція США проти Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що Росія не повинна втручатися у війну Америки та Ізраїлю проти Ірану. Примітно, що президент США Дональд Трамп під час прессконференції ділився, що російський диктатор Володимир Путін "хоче бути корисним" у припиненні війни з Іраном. Зазначається, що на це Трамп відповів, що очільник Кремля "може бути більш корисним, припинивши війну в Україні".

Також ми писали, що військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесвера вважає, що ситуація з Іраном створює проблеми для президента Росії й одночасно грає йому на руку у війні проти України. Масала пояснив, що хоча Кремль ризикує втратити важливого партнера, але не готовий втрутитися в ситуацію. На думку експерта, Путін не підтримуватиме Іран військовою силою, оскільки в пріоритеті у нього війна в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: