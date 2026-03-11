В Білому домі заявили, що Індії дозволили закупити нафту без зняття санкцій з РФ

Левітт зазначила, що команда Трампа не вважає, що "цей короткостроковий захід принесе значну фінансову вигоду російському уряду".

США не оголошували скасування санкцій проти нафтового сектору Росії, про які говорив президент Дональд Трамп, заявила на брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона зазначила, що Індія все ж отримала дозвіл купувати російську нафту. За словами речниці Трампа, президент, міністр фінансів, і вся команда національної безпеки ухвалили це рішення, оскільки "наші союзники були хорошими гравцями і раніше припинили купувати російську нафту, на яку накладено санкції".

"Це питання продовжують обговорювати Міністерство фінансів і енергетична команда президента, і вони остаточно проконсультуються з президентом, перш ніж ухвалити рішення", - пояснила Левітт.

Водночас, речниця президента США зауважила, що російська нафта, яку дозволили прийняти Індії, вже була в морі:

"Оскільки ми працюємо над тим, щоб заспокоїти тимчасову нестачу поставок нафти в усьому світі через іранців, ми тимчасово дозволили їм прийняти цю російську нафту. Вона вже була в морі".

Левітт поділилася, що команда Трампа не вважає, що "цей короткостроковий захід принесе значну фінансову вигоду російському уряду".

Російська нафта: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія збирається порушувати питання повного скасування санкцій щодо своєї енергетики. Зеленський додав, що країна-агресор хоче здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Президент України поділився, що розрахунком Росії наразі є посилити ризики довгої війни на Близькому Сході. Тому, за словами Зеленського, Україна готує заходи для протидії намірам росіян.

Також ми писали, що Європейська комісія закликала США дотримуватися обмеження цін на російську нафту, встановлену G7. Як пояснює Reuters, це сталося після того, як Вашингтон оголосив про скасування деяких санкцій, пов'язаних з роснафтою задля забезпечення поставок та зниження цін. Примітно, що міністри фінансів G7 заявили про готовність вивільнити нафту зі стратегічних резервів, щоб допомогти знизити ціни, якщо це буде необхідно. Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс вважає за необхідне перейти до повної заборони морських послуг, щоб обмежити військові доходи Росії.

