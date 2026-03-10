Росія не повинна втручатися у конфлікт на Близькому Сході, - Гегсет

У США вважають, що Путін має зосередитися на закінченні війни в Україні.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Росія не має втручатися у війну Америки та Ізраїлю проти Ірану. Про це він сказав на наступний день після того, як президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, передає New York Post.

"Я не брав у ній участі, але ті, хто брав, сказали, що це була рішуча розмова, яка, сподіваємось, підтвердила можливість досягнення миру в Росії та Україні, а також визнання того, що вони не повинні втручатися в цей конфлікт", - зауважив Гегсет.

Під час пресконференції у Південній Флориді Трамп заявляв, що хоча Путін "хоче бути корисним" у припиненні війни з Іраном, він сказав йому: "Ви можете бути більш корисним, припинивши війну в Україні".

У виданні нагадали, що Іран та Росія вже давно є близькими союзниками, оскільки Тегеран постачає Москві "Шахеди", які спричиняють хаос та страждання цивільним українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Водночас Росія утрималася від будь-яких прямих та публічних кроків проти США щодо кампанії в Ірані.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше Піт Гегсет заявив, що Іран програє, а також анонсував найінтенсивніші удари від США. Він зазначив, що протягом останніх 24 годин Іран запустив найменшу кількість ракет із тих, які він здатний застосувати.

"Сьогодні (10 березня) знову буде наш найінтенсивніший день ударів. Найбільше винищувачів, найбільше бомбардувальників, найбільше ударів. Розвіддані стали точнішими та кращими, ніж будь-коли", - додав Гегсет.

Водночас аналітики розповіли, що Іран застосовує ракети інакше, ніж всі очікували. Експерти вважають, що іранські сили можуть намагатися зберегти залишки свого ракетного потенціалу, використовуючи більш розосереджену стратегію.

"Поки що складно сказати, чи обережність у застосуванні озброєння є частиною стратегії Тегерана, чи результатом втрат після американських та ізраїльських ударів. За даними іранських державних ЗМІ, станом на 5 березня Іран випустив близько 500 балістичних і крилатих ракет та запустив приблизно 2000 дронів", - зазначає видання Business Insider.

