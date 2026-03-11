NASA відправило 2,5 тисячі медуз у космос: повернулися 60 тисяч, але щось пішло не так

Експеримент NASA показав тривожний ефект мікрогравітації.

NASA відправило майже 2 500 молодих медуз у космос у 1990 році, а на Землю вони повернулися вже в кількості близько 60 000. Експеримент був спрямований на те, щоб зрозуміти, як мікрогравітація може вплинути на людей, народжених у космосі, повідомляє MediaFax.

Як повідомляється, в основі дослідження лежало просте, але дуже важливе питання: якщо люди будуть народжуватися в космосі, як їх організм буде реагувати на земну гравітацію?

Експеримент NASA з медузами: чому вибрали саме їх

Команда дослідників під керівництвом Дороті Спангенберг вибрала медуз з конкретної причини. Хоча вони сильно відрізняються від людей зовні, у медуз є система сприйняття гравітації, схожа на людську. Їх щупальця допомагають точно визначати орієнтацію тіла - де верх і де низ.

NASA відправило майже 2 500 поліпів (ранню стадію розвитку медуз) на борту космічного шаттла Columbia.

Медузи в космосі: що сталося

Експеримент дав вражаючий результат за кількістю. Майже 2 500 особин розмножилися і виросли приблизно до 60 000 медуз. В умовах мікрогравітації вони росли і розвивалися нормально.

Однак проблеми почалися після повернення на Землю.

Вчені помітили, що "космічні" медузи плавають незвично. На відміну від контрольної групи, яка залишалася на Землі, у них виникли явні труднощі з рухом. Дослідники виявили аномалії в роботі пульсуючих скорочень тіла і прийшли до висновку, що тварини відчувають сильне запаморочення.

Медузи, що виросли в мікрогравітації, не змогли нормально адаптуватися до земних умов. Їхня система сприйняття гравітації розвинулася неправильно.

Що це може означати для людей, народжених у космосі

Висновки дослідників викликають занепокоєння щодо майбутнього космічних подорожей. Якщо медузи, що виросли в мікрогравітації, не можуть адаптуватися до земної гравітації, то подібна проблема потенційно може виникнути і у людей, народжених у космосі.

Питання, яке NASA поставило ще в 1990 році, досі не має остаточної відповіді. Однак експеримент з медузами показав, що мікрогравітація сильно впливає на розвиток системи рівноваги.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що вижити на Марсі виявилося не під силу навіть тихоходкам, які пережили відкритий космос. Як виявилося, поверхня Марса шкідлива для цих витривалих істот.

