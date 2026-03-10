Графіки відключень на 11 березня: коли будемо без світла в середу

У середу, 11 березня, погодинні графіки відключень електроенергії будуть діяти у частині регіонів України, починаючи з 8:00 і до кінця доби.
Про це інформує "Укренерго". Обмеження подачі світла стосуватимуться як звичайних споживачів, так і промисловості, для якої запровадять графіки обмеження потужності.
Причиною часткових обмежень споживання електроенергії є триваюча збройна агресія Росії, яка продовжує атаки на об’єкти генерації та передачі енергії за допомогою ракет та БПЛА.
Енергетики нагадують, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Тож за актуальною інформацією в разі потреби слід звертатися до офіційних ресурсів обленерго.
Матеріал буде доповнюватися графіками відключень для регіонів...
Відключення світла в Україні – головні новини
Українці тривалий час змушені обходитися без світла. І навіть при цьому сума в платіжці за електроенергію може бути більшою, ніж зазвичай. Цьому є кілька пояснень – зокрема, споживання приладами електроенергії одразу після заживлення підвищується в 5-7 разів.
За прогнозами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, дефіцит електроенергії в Україні має зменшитися у квітні з завершенням опалювального сезону та за рахунок активної генерації з боку гідро- та сонячних електростанцій.