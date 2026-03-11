'Літак Судного дня' США здійснив таємні маневри над Каліфорнією

Стратегічний літак Boeing E-6B Mercury майже дві години виконував польоти та імітацію посадки над Центральною долиною Каліфорнії.

Жителі Центральної долини в американському штаті Каліфорнія 8 березня помітили великий військовий літак без звичних розпізнавальних знаків, який летів на низькій висоті та протягом тривалого часу кружляв над регіоном.

Згодом з’ясувалося, що це був стратегічний літак Boeing E‑6B Mercury, відомий як "літак Судного дня", який використовується Військово-морські сили США для управління ядерними силами, передає Fox 26 News.

Майже дві години над аеропортом

За словами очевидців, літак майже дві години здійснював польоти над регіоном і імітував посадку в Міжнародний аеропорт Фресно Йосеміті у місті Фресно.

На борту не було помітних написів, окрім характерного символу ВМС США – білої п’ятикутної зірки в темно-синьому колі з червоно-білими смугами.

Генерал-майор ВПС США у відставці Клей Гаррісон пояснив, що цей літак виконує роль повітряного командного центру для всієї ядерної тріади США.

За його словами, Boeing E‑6B Mercury може керувати стратегічними бомбардувальниками, міжконтинентальними ракетами та підводними човнами з балістичними ракетами.

Літак також служить комунікаційним ретранслятором і здатний підтримувати зв’язок між військовим керівництвом навіть у разі знищення наземних командних пунктів.

Захист від електромагнітного імпульсу

Одна з ключових особливостей літака – його захист від електромагнітного імпульсу (ЕМІ), що дозволяє йому працювати навіть після ядерного вибуху.

Його місія полягає у забезпеченні безперервного управління ядерними силами для президента США, міністра оборони та Стратегічне командування США.

Де базуються такі літаки

Літаки цього типу розгортаються з основної бази на авіабаза Тінкер в штаті Оклахома.

Також вони можуть використовувати передові бази, зокрема:

авіабаза Тревіс у Каліфорнії;

авіабаза Оффатт у штаті Небраска;

військово-морська авіабаза Патаксент-Рівер у штаті Меріленд.

У складі ВМС США такі літаки експлуатують дві оперативні ескадрильї – "Залізні люди" (VQ-3) та "Тіні" (VQ-4).

Поява літака над Центральною долиною могла бути частиною навчального польоту або тренування екіпажу, однак офіційних пояснень щодо цієї місії поки не оприлюднено.

Інші польоти літака

Як повідомляв УНІАН, нещодавно пмериканський військовий літак E-6B Mercury, відомий як "літак Судного дня", здійснив "незвичайний" політ поблизу Гренландії. Про це повідомили ВМС США, підтвердивши його розгортання на космічній базі Пітуффік.

За офіційною інформацією, місія є частиною "звичайних операцій" та навчань із атомними підводними човнами у Тихому та Атлантичному океанах. "Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції у координації з союзниками навіть на Крайній Півночі", – зазначив речник Підводних сил США Джейсон Фішер.

