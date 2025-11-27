Масові пристрої з батареями на 12 000 і 15 000 мАг уже на підході.

На сучасному ринку смартфонів акумуляторами 7000 або 8000 мАг вже нікого не здивуєш. Але на цьому перегони за рекордну ємність не зупиняться. Акумулятори Android-фонів ось-ось досягнуть ще одного важливого рубежу, пише PhoneArena

За даними нового звіту, китайські виробники вже готуються до масового виробництва рішень на базі акумуляторів ємністю 12 000 мАг. Паралельно йде тестування пробних зразків ще більшої ємності – 15 000 мАг.

Зокрема, такий смартфон може випустити realme, яка вже "тизерила" пристрій із батареєю 15 000 мАг. Для пристрою заявляється 50 годин безперервного перегляду онлайн-відео і п'ять днів звичайного використання.

Відео дня

Перехід на настільки ємні акумулятори став можливий завдяки впровадженню нових технологій. Наприклад, у сучасних китайських смартфонах активно використовуються кремній-вуглецеві акумулятори: вони дають змогу збільшити ємність АКБ без збільшення габаритів самого смартфона, як і у випадку зі стандартними батареями.

Поки китайські бренди випускають смартфони з акумуляторами 7000 мАг і вище, флагмани Apple та Samsung продовжують задовольнятися скромними 5000 мАг. З чуток, Samsung збирається зберегти 5000 мАг і в Galaxy S26 Ultra, який вперше з'явився у 2020 році.

Тим часом у 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг стануть буденністю, пишуть інсайдери. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Дворічний експеримент розкрив, чи дійсно швидка зарядка вбиває батарею. Автори дійшли висновку, що найкращий спосіб заряджати телефон – це "як вам подобається".

Вас також можуть зацікавити новини: