Затемнення століття: на 6 хвилин світ зануриться в темряву, де це можна буде побачити

Ця унікальна подія стане історичним рекордом, який не буде побитий аж до XXII століття.

Якщо ви належите до числа людей, які люблять планувати відпускні поїздки з великим випередженням і хочете пережити явище, подібного якому світ не бачитиме десятиліттями, то вже сьогодні варто задуматися, що ви будете робити і де будете перебувати в понеділок, 2 серпня 2027 року.

У цей день відбудеться найдовше в цьому столітті сонячне затемнення, яке в деяких районах Землі більш ніж на шість хвилин сховає нашу планету в, буквально, єгипетській темряві, пише Onet Wiadomości. Саме в Єгипті затемнення досягне своєї найбільшої інтенсивності, але його можна буде спостерігати і в інших місцях на Землі.

Наскільки масштабним буде затемнення століття в Європі

Що стосується Європи, повне затемнення серпня 2027 року буде видно на півдні Іспанії, наприклад, в Малазі або Кадісі, а також в Гібралтарі. У свою чергу, Польща та інші регіони Європи потраплять "тільки" на часткове затемнення.

Відео дня

У Польщі, наприклад, найбільше покриття сонячного диска буде на півдні країни, де воно може скласти навіть 40%. У свою чергу, на півночі Польщі цей результат повинен скласти від 25 до 30% покриття сонячного диска.

Наступна можливість тільки в XXII столітті

Майбутнє затемнення називають "затемненням століття", оскільки це буде одне з найтриваліших явищ такого типу в історії, і тільки затемнення 2114 року поб'є за своєю тривалістю явище серпня 2027 року. Рекорд же, як і раніше, належить повному затемненню червня 1955 року, яке тривало більше семи хвилин.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Азії є "тунель смерті", який називають найнебезпечнішим у світі.

Вас також можуть зацікавити новини: