Росія атакувала 'Шахедом' Харків: є загиблі та поранені (фото)

Вже відомо про двох вбитих і 7 поранених.

В Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА по цивільному підприємству, є вбиті і поранені. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що спалахнула пожежа, а всі екстрені служби працюють на місці "прильоту".

"Відомо про двох загиблих черед російську атаку на Шевченківський район Харкова", - повідомив Синєгубов.

Також, за останніми даними, семеро людей постраждали.

"Медики надають допомогу постраждалим внаслідок атаки РФ на цивільне підприємство в Харкові. У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років. Попередньо, у всіх – вибухові поранення із травмами різного ступеню", - написав він.

Згодом він додав, що у лікарню доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків.

Удари по Харкову - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росія майже щодня атакує Харків дронами та ракетами.

Так, у ніч на 7 березня російські війська завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Харкові новою ракетою "Изделие 30". Внаслідок атаки загинули понад десяток людей.

Удар зруйнував під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські військові прицільно атакували житлову будівлю. За попередніми даними, ракета була випущена з літака та мала потужну бойову частину.

Ввечері у понеділок, 9 березня, російські окупаційні війська знову атакували Харків, були постраждалі.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповідав, що через удар РФ пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів. Дві автівки охопив вогонь.

