Археологи проникли у печеру, запечатану 40 тисяч років тому: побачене їх вразило

Там були знайдені унікальні свідчення проживання останніх неандертальців на Землі.

Археологи проникли в печеру Вангард в Гібралтарі, запечатану 40 тисяч років тому, і знайшли там сліди останніх неандертальців на Землі.

Як пише dailygalaxy.com, команда під керівництвом професора Клайва Фінлейсона, директора Гібралтарського національного музею, відкрила камеру глибиною 13 метрів, розташовану в задній частині печерної системи. Увійшовши всередину, дослідники виявили простір, герметично запечатаний піщаним зсувом приблизно 40 000 років тому, з часів неандертальців.

Свідчення стародавнього заселення

Первинний огляд підлоги камери виявив фізичні останки тварин і свідчення активності хижаків. Команда ідентифікувала кістку ноги рисі, хребці плямистої гієни і кістку крила грифа. Однак найбільш значущою знахідкою в новій камері стала велика мушля черевоногого молюска, на якій були видні сліди використання. Цей морський молюск був виявлений далеко від сучасної берегової лінії тієї епохи, що дозволяє припустити, що він був навмисно занесений в печеру.

Дослідники також виявили на стінах печери сліди "зазубрин" – фізичні вм'ятини, залишені древнім потоком води або кігтями. Поруч з цими слідами команда виявила кам'яні знаряддя, що відповідають мустьєрській технології, типовій для пізніх популяцій неандертальців.

Виявлення молочного зуба дитини біля входу в камеру додатково підтверджує, що цей простір використовувався сімейними групами. Цей зуб, знайдений у шарі, пов'язаному з діяльністю неандертальців, припускає, що печера була постійним місцем проживання, а не просто тимчасовим мисливським табором.

Отримані результати свідчать про те, що неандертальці були здатні до складної соціальної поведінки та управління ресурсами. Вони використовували Гібралтарську скелю як стратегічний спостережний пункт для відстеження переміщень стад тварин по прибережних рівнинах. Близькість до моря також забезпечувала надійне джерело білка у вигляді молюсків і морських ссавців.

Останній притулок виду

Печерний комплекс Горхама визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, оскільки являє собою одну з найвищих концентрацій місць проживання неандертальців в Європі. Дані, зібрані в околицях, показують, що ця популяція проіснувала в Гібралтарі значно довше, ніж в інших частинах континенту.

Вчені вважають, що клімат у Гібралтарі залишався стабільним, тоді як решта Європи вступила в період екстремальних холодів. Ця стабільність дозволила неандертальцям продовжувати полювати на різноманітну здобич і збирати рослини ще довго після того, як їхні північні родичі зникли.

