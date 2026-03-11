Євро продовжує дорожчати: свіжий курс валют в Україні 11 березня

Курс долара до гривні в банках України у середу, 11 березня, залишився на попередньому рівні і становить 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,68 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,73 гривні за євро.
Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,08 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,92 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,30 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 11 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.
Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 33 копійки.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що в Україні різко зріс попит на іноземну валюту серед населення, зокрема на готівкові долари та євро. Середньодобові обсяги купівлі готівкової валюти зросли на 38% – до 103,6 млн доларів, що стало максимумом за останні 14 тижнів.