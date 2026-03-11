Смертельна загроза з повітря: досвід України змусив артилерію НАТО змінювати тактику, - BI

Західна артилерія, чиїм головним козирем десятиліттями залишалася висока мобільність, зіткнулася з новою реальністю.

Понад 240 кілометрів за Північним полярним колом артилерійські розрахунки НАТО готуються до сучасних полів битв, де безпілотники означають, що рух не завжди є правильним рішенням. Роками мобільність була найкращим захистом артилерії. Тепер, в умовах безперервного повітряного спостереження і дешевих баражуючих боєприпасів, розрахунки заново вчаться тому, коли потрібно вистрілити і швидко піти, а коли – окопатися і зникнути.

Дрони – і їх переважна присутність над полем бою в Україні – змушують артилеристів НАТО зважати на свої власні вразливості, пише Business Insider. Бути поміченим зверху може бути катастрофічно, тому вкрай важливо знати, коли і як сховатися, а не тікати.

"Оскільки розвідувальні та ударні дрони зараз поширені більше, ніж будь-коли раніше, ми почали приділяти ще більше уваги маскуванню", – розповів майор Кай-Арне Шьєтне, офіцер з оперативних питань норвезького артилерійського батальйону.

Солдати Шьетне вели артилерійський вогонь разом з британськими коммандос і морськими піхотинцями США в Сетермоені в рамках Cold Response 26 – регулярних військових навчань під керівництвом Норвегії, які готують сили НАТО до бойових дій в Арктиці.

Безпека в Арктиці стала координаційним центром для НАТО в останні роки, оскільки офіційні особи західного військового альянсу висловлюють все більшу стурбованість з приводу активності Росії і Китаю в цьому стратегічному регіоні.

Керівництво НАТО наполягає на збільшенні інвестицій в оборону Арктики. Союзники розширили свої навчання; цього року Cold Response проходить в рамках нещодавно оголошеної операції зі стримування під назвою Arctic Sentry ("Арктичний страж").

Кінець епохи постійної мобільності

З засніженої дороги норвежці вели вогонь по долині, використовуючи модифіковану версію південнокорейської самохідної гаубиці K9 Thunder, яка стріляє 155-міліметровими снарядами. Гусенична артилерія створена для мобільності, що колись було визначальною характеристикою артилерійської війни.

"Поточна ситуація в Україні показує, що якщо ви будете рухатися, вас знищать, тому що вас помітять БПЛА або інші сенсори", – поділився Шьетне. "Навіть самохідна артилерія – для якої мобільність насправді є головною особливістю – залишається на статичних позиціях, бажано вкопаній у землю. Це те, на що ми не робили особливого наголосу всього пару років тому. Але тепер ми знову дістаємо цей інструмент з набору".

Досвід України – смертельна загроза з повітря

Висока насиченість безпілотниками простору над полем бою в Україні дає обом сторонам можливість постійно вести спостереження і наносити удари один по одному. Українські офіційні особи заявляють, що приблизно 80% ударів по російських цілях наносяться за допомогою дронів.

Пересування зараз особливо небезпечне; відкриті дороги або поля роблять гусеничну техніку вразливою для ударів. Оптоволоконні кабелі та збільшена дальність польоту зробили дрони ще більшою загрозою для всього, що знаходиться на відкритій місцевості, включаючи гусеничну артилерію. Повідомляється, що за час війни було знищено сотні самохідних гаубиць.

Шьетне заявив, що норвезька артилерія раніше робила сильний акцент на пересуванні, але тепер солдати також тренуються залишатися на своїх вогневих позиціях, навіть незважаючи на те, що це створює ризик контрбатарейного вогню з боку противника. В кінцевому рахунку, в реальних сценаріях вони будуть приймати рішення на основі того, який варіант безпечніший.

"Чи більший ризик бути знищеним, якщо ви рухаєтеся, або якщо залишаєтеся на місці? Ситуація може розвиватися дуже швидко", – зазначив Шьєтне.

"Цибулина виживання" і маскування профілю

Майор Робін Макартур, командир батареї 29-го диверсійно-десантного полку Королівської артилерії британської армії, сказав, що виживаність – це один з головних оборонних висновків, які він зробив з війни в Україні.

"Отже, маскування, укриття, обман і розсіювання. Ми працювали з норвежцями, щоб спробувати відточити наші навички в тому, як стати більш важкою мішенню для знищення, а також як стати більш смертоносними на передовій", – заявив Макартур.

Макартур також додав, що війська працюють з військовими інженерами, щоб зрозуміти, як краще обладнати позиції, щоб вогнева точка його підрозділу була "абсолютно невидима з повітря".

Скритність у бою також передбачає підтримку значно нижчого електронного і теплового профілю, щоб уникнути виявлення дронами – практика, яку солдати в Україні були змушені освоїти. Навіть радіопередачі можуть бути проблематичними, видаючи чиєсь місцезнаходження.

"Все це шари того, що ми називаємо "цибулиною виживання"", – поділився Макартур. "Отже, по-перше, ми не хочемо бути поміченими. Потім ми не хочемо бути ідентифікованими. Потім ми не хочемо, щоб по нас відкрили вогонь або вистрілили – а якщо вистрілили, то щоб нас вбили".

Його підрозділ британських коммандос вів вогонь з 105-міліметрових гаубиць, більш легких знарядь, з-під білих маскувальних сіток, що зливалися зі снігом. З-під них стирчав тільки ствол гармати.

Нова тактика для HIMARS і зміна мислення

Британські та норвезькі підрозділи вели вогонь зі своїх гармат поряд з пусковими установками високомобільних артилерійських ракетних систем M142 (HIMARS), керованими морськими піхотинцями США з різних позицій у засніженій пустелі.

Поки одні війська окопуються, інші все ще ретельно обмірковують мобільність. У майбутньому конфлікті в ідеалі морські піхотинці не будуть постійно в русі, ризикуючи видати свою позицію, повідомив Business Insider старший лейтенант Лендон Фостер, командир взводу HIMARS, але загроза з боку дронів, здатних розпізнавати теплові сигнатури, може вимагати від взводу більшої мобільності.

Для морських піхотинців це зрушення в мисленні, яке відображає те, як інші артилерійські підрозділи думають про ведення війни, спираючись на уроки з України.

Дрони "у нас на думці, і це, безумовно, впливає на те, як ми діємо в плані маскування наших позицій", – сказав Фостер.

Полковник Вільям Сусі, командир 10-го полку морської піхоти, заявив, що поширення безпілотників над полем бою в Україні є однією з загроз, яка стала там досить повсякденним явищем, але більшій частині світу ще доведеться зіткнутися з цим на власному досвіді.

"Все це – речі, які ми враховуємо – або повинні враховувати – для забезпечення захисту наших людей. Це ті великі уроки, які ми виносимо", – підсумував Сусі.

Інші уроки для НАТО з війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО ризикує втрачати два батальйони на день в умовах війни дронів. Масштабні навчання НАТО в Естонії виявили серйозні слабкі місця Альянсу у війні нового покоління. Досвід України поки що не в повній мірі інтегрований у підготовку західних армій.

Цікавим є й той факт, що до навчань приєдналися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема військові з передової.

Під час одного зі сценаріїв бойова група чисельністю кілька тисяч західних військових під час наступу фактично проігнорувала нову реальність повної прозорості поля бою.

"Бойова група НАТО просто ходила без маскування, розставляючи намети і бронетехніку. Все було знищено", – розповів один з учасників, який грав роль противника. Під час маневрів українці застосували систему управління полем бою "Дельта", що в підсумку дозволило створити швидкий "ланцюжок знищення": виявити, передати інформацію і завдати удару. Згодом бійці ЗСУ розповіли трохи більш детально, як посрамили НАТО на навчаннях.

